Тилек Усупов: Курултай создает прямую связь народа с властью

Народный курултай прежде всего создает прямую связь народа с властью и без всяких посредников. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился делегат первого Народного курултая, глава ОФ "Тилекмат-Аке" Тилек Усупов.

По его словам, противники данного института продолжают высказываться против.

"Я уже до этого неоднократно говорил, что Народный Курултай не будет дублировать функции Жогорку Кенеша. Народный Курултай – это своего рода отчет президента за определенный срок перед народом в лице делегатов. Кроме этого, делегаты в числе своих полномочий наделяются правом заслушивать отчеты торага народного курултая, торага ЖК, а также вносить предложения о несоответствии занимаемой должности госслужащих", - сказал Усупов.

Кроме этого, Народный курултай уникален еще и тем, что президент выслушивает всех делегатов из разных регионов, приехавших с разными вопросами и предложениями.

"Приежают люди из разных мест, делегированные непосредственно от народа. То есть от них президент узнает о существующих проблемах в регионах. В тоже время он уже непосредственно от народа получает оценку своей работе", - добавил глава ОФ "Тилекмат-Аке".

Напомним, Народный курултай начнется в Бишкеке 15 декабря. В столицу съедутся делегаты со всех уголков Кыргызстана.