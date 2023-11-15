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Тилек Усупов: Курултай создает прямую связь народа с властью

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- Бакыт Басарбек
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Народный курултай прежде всего создает прямую связь народа с властью и без всяких посредников. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился делегат первого Народного курултая, глава ОФ "Тилекмат-Аке" Тилек Усупов.

По его словам, противники данного института продолжают высказываться против.

"Я уже до этого неоднократно говорил, что Народный Курултай не будет дублировать функции Жогорку Кенеша. Народный Курултай – это своего рода отчет президента за определенный срок перед народом в лице делегатов. Кроме этого, делегаты в числе своих полномочий наделяются правом заслушивать отчеты торага народного курултая, торага ЖК, а также вносить предложения о несоответствии занимаемой должности госслужащих", - сказал Усупов.

Кроме этого, Народный курултай уникален еще и тем, что президент выслушивает всех делегатов из разных регионов, приехавших с разными вопросами и предложениями.

"Приежают люди из разных мест, делегированные непосредственно от народа. То есть от них президент узнает о существующих проблемах в регионах. В тоже время он уже непосредственно от народа получает оценку своей работе", - добавил глава ОФ "Тилекмат-Аке".

Напомним, Народный курултай начнется в Бишкеке 15 декабря. В столицу съедутся делегаты со всех уголков Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/433480
Теги:
курултай, Кыргызстан
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