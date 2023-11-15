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Расследование ВБ: Кто и как создает антирейтинг президента Жапарова

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- Канат Кожоев
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Для начала определимся с понятиями. Что такое рейтинг? Говоря простыми словами, это – показатель популярности, авторитета какого-нибудь человека, общественного деятеля, организации. В данном случае – президента страны. На основе общественного мнения выясняется, насколько популярен президент, если сравнивать его не с другими, а с самим собой.

Что такое тогда антирейтинг? Как и всё с приставкой анти-, нечто противоположное рейтингу. Отрицательный рейтинг. Показатель падения рейтинга, снижения популярности и уменьшения авторитета до полной его ликвидации.

За счет чего снижается рейтинг? Это происходит в силу разных причин – объективных и субъективных. Обычно "герой" рейтинга роняет его сам, не оправдывая ожиданий поверившего ему народа.

Однако бывает и по-другому. Когда некие левые силы с подачи заинтересованных кураторов намеренно очерняют главу государства, обесценивая все его действия и высмеивая любые его слова и поступки.

У нас в Кыргызстане как раз это и происходит. Целая армия энпэошек с помощью подконтрольных дятлов клавиатуры (акулами пера их назвать язык не поворачивается, к тому же действуют они в основном через интернет) главной своей задачей видят максимальную дискредитацию действующей власти.

Работают издания достаточно топорно. Может, только так и умеют. Может, кто-то относительно умный подсказал им не новую идею воздействовать на самые низменные человеческие инстинкты. На чем из века в век строятся самые смешные комедии? На падении героя на ровном месте. Шваркнулся, растянулся на полу – народ веселится. Или вот еще тортом кому-нибудь в морду заехали – народ просто помирает со смеху…

Тот же "Кактус", те же "24 kg" одно время поднимали свои рейтинги, занимаясь, как им казалось, "конструктивной критикой" президента. Мусолили тему президентских костюмов – цвет, бренд, примерная стоимость.

Молча никак не завидовалось. Ах, гардеробчик Садыра Жапарова тянет почти на 30 тысяч долларов! А мы никак за ним не успеваем, у нас всего-то 24 кг – нам даже до тонны далековато! Ах, у Жапарова новый планшет, с которым он не расстается, не иначе – в танчики играет!

Такая тактика дискредитации работала не очень. На какое-то время народ заинтересовался, во что одевается и что ест первое лицо государства, потом эмоции поутихли. Дятлы клавиатуры сели стучать дальше.

От "не так одевается" плавно перешли к "не так строит". Им, "независимым журналистам", конечно, виднее, что, где и как надо строить, где брать на это деньги и кого привлекать в качестве строителей и инвесторов. Им виднее, но в советники к президенту они не идут. Они наблюдают издали, время от времени поднимая шум: "Асман нам не нужен, "хан-сарай" тем более, школ и так слишком много, и вообще, зачем Жапаров подпускает к строительству родственников?" Президент объясняет. Приглашает всех сомневающихся приехать и лично проконтролировать процесс. Не едут. Только еще громче начинают верещать про "не то и не так".

Сейчас на повестке дня служителей (точнее – прислуживателей) "оппозиции" очередной пунктик. Садыр Жапаров, дескать, забыл, что он президент, и заделался интуристом. Катается, дескать, по всему миру, куда вздумается, любуется иноземными красотами, пока народ тут прозябает в нищете.

Перечисляют страны, которые за последнее время посетил Жапаров. Таджикистан (ну с этим вроде бы все понятно – не чай пить ездил, а по весьма серьезным приграничным делам), Узбекистан, оттуда практически прямиком в Японию… Прошлогодний президентский визит в Катар запомнился "независимым" только лишь тем, что летал он туда на частном самолете. "Кактус" и компания ухватились за этот факт как за очередную возможность упрекнуть Жапарова в самоуправстве, самодурстве и разбазаривании бюджетных денег.

О том, ЗАЧЕМ глава государства активно посещает разные страны, не пишет никто. Дятлам клавиатуры это неинтересно. Гораздо интереснее лишний раз облаять его и сотворить то, что официально называется формированием общественного мнения.

А между тем президент "катается" не просто так, не ради личного удовольствия и страсти к перемене мест. Никто из "независимых" не пишет, что Садыру Жапарову за небольшой период правления удалось почти невероятное – восстановить международный суверенитет Кыргызской Республики.

Помнит ли кто-нибудь времена, когда Кыргызстан играл хоть какую-нибудь неэпизодическую роль в мировых спектаклях? Когда с ним считались, воспринимали его как равного, полноправного участника важнейших событий?

Никто не помнит и правильно делает. Не помнят, потому что не было такого. Что мир до недавнего времени знал о Кыргызстане? Его в лучшем случае могли найти на карте, и то не с первого раза. Ни страну, ни ее руководителей не воспринимали всерьез, особенно главы наиболее влиятельных держав.

Садыр Жапаров в корне переломил ситуацию. Выстроил по-настоящему многовекторную политику, взаимодействуя и сотрудничая и с Востоком, и с Западом, и с Севером, и с Югом. К нему прислушиваются, его мнением интересуются. И в Ташкенте, кстати, он равным среди равных принял участие в обсуждении израильско-палестинского конфликта. А в Японии 17-20 ноября он встретится с императором и другими высокопоставленными лицами, чтобы решить вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного, консульско-визового сотрудничества.

Впервые Кыргызстан приезжает в другие страны не с протянутой рукой – сами мы, дескать, не местные, помогите, кто чем может. Приезжает по приглашению, как долгожданный дорогой гость, с которым готовы выстраивать длительные и прочные взаимовыгодные отношения.

Это – президентский рейтинг. Который в мире весьма высок. И который, как ни парадоксально, изо всех сил снижают в родной стране, превращая в антирейтинг. Мир знает Садыра Жапарова как грамотного, зрелого политика, с которым можно и нужно иметь дело. А в Кыргызстане тем временем насаждается и культивируется образ недалекого диктатора, которому нет дела ни до чего, кроме собственных хотелок…

"Независимые" окончательно оторвались от реальности. Забыли, что, дискредитируя главу государства, "опускают" и все государство в целом. А потом истерят по поводу принятия закона об иноагентах. Кто же они есть, как не иноагенты? Ведущие в Кыргызстане партизанскую войну, занимающиеся подрывной деятельностью на деньги заинтересованных внешних кураторов… Хотя они ведь не только на иностранные подачки существуют. Они залезают и в карман собственного государства, потому что, как ни крути, даже частные издания не обходятся без государственной поддержки (к примеру, в виде рекламы).

Приятно, интересно, пить из заплеванного колодца?


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URL: https://www.vb.kg/433484
Теги:
Катар, НПО, Таджикистан, Узбекистан, Япония, Кыргызстан, Садыр Жапаров, СМИ
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