В Баткене прошла кыргызско-узбекская сельскохозяйственная ярмарка (фото)

В Баткене прошла международная сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень". Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в Баткенской области.

По ее данным, мероприятие организовано в целях поддержки и сотрудничества с фермерами и предпринимателями Баткенской области и Риштанского и Сохского районов Ферганской области Узбекистана. Производители сельхозпродукции указанных регионов привезли на ярмарку свои органические, чистые, натуральные продукты.

Выступая на официальной части мероприятия, заместитель представителя президента в Баткенской области Тимур Мадяров отметил: Сегодняшнее мероприятие, которое проводится в осенние месяцы, когда убран урожай и заполнено гумно. Пусть солидарность братских кыргызско-узбекских народов живёт в веках, пусть наши отношения укрепляются в мире, изобилии и процветании. Эти мероприятия, направленные на развитие аграрной отрасли региона, станут самой полезной площадкой для сотрудничества Баткенской и Ферганской областей в сфере сельского хозяйства, - сказал он.