Президент Садыр Жапаров поздравил Жогорку Кенеш с 85-летием

Президент Садыр Жапаров сегодня, 15 ноября, принял участие в церемонии принесения присяги отдельными членами Кабинета Министров на заседании Жогорку Кенеша и выступил с поздравительной речью по случаю 85-летия парламента.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства в своей речи отметил (свободный перевод):

"Уважаемые депутаты!

Дорогие кыргызстанцы, соотечественники – мы все стоим на пороге знаменательного события.

Мы отмечаем 85-летие Парламента Кыргызстана, который сформировал нашу общественную жизнь, скорректировал правила и положения для дальнейшего совершенствования и проложил правовой путь для нашего роста и развития. Завтра, 16 ноября, официально будет отмечаться 85-летие Жогорку Кенеша.

Как вы знаете, в связи с моей запланированной международной командировкой я заранее поздравляю вас с юбилеем парламента Кыргызстана.

Поэтому, уважаемые народные избранники, разрешите мне поздравить вас с 85-летием Жогорку Кенеша.

Искренне поздравляю всех соотечественников с 85-летием Парламента Кыргызстана, который является одним из самых важных дней для Кыргызстана!

Людям всего мира все больше становится известно, что мы, кыргызский народ, являемся древнейшим народом с многовековой историей и глубокими корнями в Центральноазиатском регионе.

В истории кыргызского народа, насчитывающей десятки веков, всегда обсуждались и анализировались основные вопросы жизни общества, племени, рода и первой, принятой формой - был совет старейшин, народное собрание. Таким образом, начало истории кыргызского парламентаризма уходит в древние времена, когда проводились народные собрания, советы старейшин, съезды. С тех пор в нашей новейшей истории, то есть ровно 85 лет назад, в 1938 году, полномочия народного представительства осуществлял непосредственно избираемый кыргызский Парламент, известный как Верховный Совет Кыргызской ССР.

С тех пор парламент Кыргызстана формировался с разными сроками и разным количеством депутатов. Да, 85-летие, которое мы отмечаем, кажется маленьким моментом в истории, но 85-летняя история парламента Кыргызстана очень важна для нашей новейшей истории!

В ходе деятельности Кыргызской автономной области, которая в следующем году отметит свое 100-летие, задачи ветвей власти были объединены, и их реализация была поручена Иманалы Айдарбекову.

После этого в 1938 году полномочия кыргызского парламента были переданы однопалатному Верховному Совету Кыргызской ССР. Это исторический момент.

Наряду с Иманалы Айдарбековым и Абдыкадыром Орозбековым парламент Кыргызстана в советские годы возглавляли также Асаналы Толубаев, Молдогазы Токобаев, Абды Сүйөркулов, Болот Мамбетов, Төрөбай Кулатов, Султан Ибраимов, Арстанбек Дүйшеев, Темирбек Кошоев, Таштанбек Акматов, Абсамат Масалиев, Медеткан Шеримкулов. Каждый из этих великих людей, внес огромный вклад в формирование представительного органа народной власти.

В постсоветские 90-е годы, когда изменилась социально-экономическая система, одна структура сменилась другой, и впервые состоялся переход от закрытого общества к демократическому открытому обществу, были проведены выборы депутатов Верховного Совета. Были избраны Советы Кыргызской ССР 12-го созыва.

Как вы заметили, именно "легендарный парламент" создал правовые условия для первых шагов демократического развития Кыргызстана.

Мы все прекрасно знаем, что этот парламент принял ряд важных, судьбоносных решений и законодательных актов, которые стали политической, правовой и экономической основой независимости и демократического устройства независимого Кыргызстана.

Для парламента Кыргызстана, история которого насчитывает 85 лет, нет никаких сомнений в том, что эти значимые исторические события являются важными датами, о которых всегда будут упоминать.

Если в целом посмотреть на историю развития Жогорку Кенеша, то можно отметить рост активности на международном фронте. За годы существования Жогорку Кенеш стал членом ряда межпарламентских организаций. Кроме того, нельзя не отметить усилия Жогорку Кенеша в сложные времена в странах-участницах Содружества Независимых Государств.

Мы также стали свидетелями развития парламентаризма в стране, когда в 2007 году на основе международного опыта впервые в истории Кыргызстана выборы в Жогорку Кенеш прошли по партийному списку.

Несмотря на это, в настоящее время наш парламент прилагает все усилия, чтобы не стоять на месте, а стать эффективным, устойчиво функционирующим законодательным органом, отвечающим требованиям общества, способным адаптироваться в соответствии с быстро развивающейся эпохой. С каждым годом усиливается стремление Жогорку Кенеша в области совершенствования законодательных, представительных и надзорных полномочий, улучшается работа парламентских комитетов и фракций, строится конструктивное сотрудничество с другими государственными органами и гражданским обществом.

В соответствии с требованиями сегодняшнего дня, мы также знаем, что в рамках цифровизации проделана и намечена значительная работа. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Жогорку Кенеш является самым открытым органом в нашем обществе. Одним из доказательств можно считать то, что работу депутатов освещает порядка 300 аккредитованных представителей средств массовой информации.

История кыргызского парламента, о которой мы сегодня так много говорим, тесно связана с историей кыргызского народа в целом. Парламент Кыргызстана, придерживающийся принципа "семь раз отмерь, один раз отрежь" как коллегиальный орган, консультируется и решает все важные вопросы вместе с народом. Это является ярким примером того, как мы сохранили наши исконные ценности. Не будет ошибкой сказать, что нынешней современной формой народных собраний и советов старейшин является Жогорку Кенеш. Сегодня Жогорку Кенеш – это национальная площадка для выражения различных взглядов разных слоев населения. Депутаты доносят голос избирателей со всей страны до ветвей власти и выступают в роли моста. В результате проблемы простых людей решаются на глазах у общественности через парламентскую платформу.

Хочу отметить, что сегодня среди депутатов есть представители различных профессий: учителя, врачи, социальные работники, журналисты, строители, экономисты, юристы и все они плодотворно трудятся на благо нашей страны и народа, осознавая большую ответственность перед людьми.

В то же время хотел бы подчеркнуть, что между исполнительной и законодательной ветвями государственной власти создан конструктивный и рабочий диалог, принимаются важные законопроекты, направленные на развитие страны. Их общей целью является стабильность в обществе и улучшение жизни людей.

Жогорку Кенеш занимает важное место в жизни Кыргызстана как ветвь государственной власти. Однако, нам еще предстоит много работы. Например, создание новых предприятий и рабочих мест, оказание региональной поддержки, содействие строительству социальных и инфраструктурных объектов и другие амбициозные планы, которые принесут свои плоды в ближайшие годы. При этом необходимо внести изменения в ряд законов в целях продвижения Концепции цифрового развития и Программы достижения энергетической независимости на основе внедрения "зеленых технологий". Мы надеемся и верим, что и в будущем между нами будет взаимопонимание и мы продолжим эффективное сотрудничество в аналогичных областях.

Мы должны участвовать в написании новой истории нашей страны и вместе работать на благо роста и развития народа Кыргызстана!

Уважаемые народные избранники и работники Жогорку Кенеша!

Еще раз искренне поздравляю всех вас с 85-летием Жогорку Кенеша! Я убежден, что парламент Кыргызстана всегда будет заботиться об интересах кыргызского народа и государства, и выполнит свой исторический долг".