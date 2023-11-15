Погода
$ 89.32 - 89.72
€ 94.85 - 95.85

Крестный отец Камчы Кольбаева Азим Рой объявлен в розыск

495  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Так называемый "крестный отец" Камчы Кольбаева Азим Рой объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, органами национальной безопасности Азиму Рою (ранее Орозахун Сайдазимов) предъявлено заочное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.263, ч.1 УК КР (финансирование организованных групп и преступных сообществ), ст.224 ч.2, п.2, ч.3 УК КР (принуждение к совершению сделки или отказа от её совершения с применением шантажа или под угрозой применения насилия совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившие по неосторожности тяжкий вред).

"Азим Рой занимался финансированием членов ОПГ Камчы Асанбека, а также легализацией преступных доходов. Органами национальной безопасности Азим Рой объявлен в розыск.

Так, в ходе следствия было установлено, что Азим Рой, используя влияние криминального авторитета Камчы Асанбека, путем угроз незаконно завладел долей в размере 6000 кв.м., стоимостью 10 млн. долларов в строящемся в Бишкеке БЦ "Арстан Таувер".

Наряду с этим, выявлены другие факты совместного ведения общих финансовых дел Азима Роя с К.Асанбеком. В частности, Азим Рой приобрел дорогостоящую квартиру, расположенную в одном из престижных районов Бишкека, площадью 500 кв.м., примерной стоимостью 1 млн долларов, которая была оформлена на жену Азима Роя – "Н.З.Х.". При этом в данной квартире проживал К.Асанбек.

Вместе с тем, Азим Рой также владеет загородным домом, общей площадью 1000 кв. м., стоимостью 2 млн. долларов, распложённым по соседству с домом К.Асанбека, в одном из элитных жилых городков в окраинах города Бишкек. Кроме того, коттедж в ЦО "Каганат" стоимостью 500 тысяч долларов, расположенный в Чолпон-Ате, также принадлежит Азим Рою.

В настоящее время Азим Рой объявлен в розыск, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В случае имеющейся информации о местонахождении вышеуказанного лица, ГКНБ просит сообщить по телефонам: 0312 66-04-75, 0312 62-65-04", - говорится в сообщении ГКНБ.

Напомним, в прошлом году министр внутренних дел КР Улан Ниязалиев вручил бизнесмену Азиму Рою медаль в честь 95-летия кыргызской милиции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433493
Теги:
ГКНБ, Камчы Кольбаев, ОПГ, розыск
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  