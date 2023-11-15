Так называемый "крестный отец" Камчы Кольбаева Азим Рой объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, органами национальной безопасности Азиму Рою (ранее Орозахун Сайдазимов) предъявлено заочное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.263, ч.1 УК КР (финансирование организованных групп и преступных сообществ), ст.224 ч.2, п.2, ч.3 УК КР (принуждение к совершению сделки или отказа от её совершения с применением шантажа или под угрозой применения насилия совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившие по неосторожности тяжкий вред).

"Азим Рой занимался финансированием членов ОПГ Камчы Асанбека, а также легализацией преступных доходов. Органами национальной безопасности Азим Рой объявлен в розыск.

Так, в ходе следствия было установлено, что Азим Рой, используя влияние криминального авторитета Камчы Асанбека, путем угроз незаконно завладел долей в размере 6000 кв.м., стоимостью 10 млн. долларов в строящемся в Бишкеке БЦ "Арстан Таувер".

Наряду с этим, выявлены другие факты совместного ведения общих финансовых дел Азима Роя с К.Асанбеком. В частности, Азим Рой приобрел дорогостоящую квартиру, расположенную в одном из престижных районов Бишкека, площадью 500 кв.м., примерной стоимостью 1 млн долларов, которая была оформлена на жену Азима Роя – "Н.З.Х.". При этом в данной квартире проживал К.Асанбек.

Вместе с тем, Азим Рой также владеет загородным домом, общей площадью 1000 кв. м., стоимостью 2 млн. долларов, распложённым по соседству с домом К.Асанбека, в одном из элитных жилых городков в окраинах города Бишкек. Кроме того, коттедж в ЦО "Каганат" стоимостью 500 тысяч долларов, расположенный в Чолпон-Ате, также принадлежит Азим Рою.

В настоящее время Азим Рой объявлен в розыск, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В случае имеющейся информации о местонахождении вышеуказанного лица, ГКНБ просит сообщить по телефонам: 0312 66-04-75, 0312 62-65-04", - говорится в сообщении ГКНБ.

Напомним, в прошлом году министр внутренних дел КР Улан Ниязалиев вручил бизнесмену Азиму Рою медаль в честь 95-летия кыргызской милиции.