В Бишкеке проходит 23-й фестиваль искусства среди людей с инвалидностью

В Бишкеке стартовал 23-й городской фестиваль художественной самодеятельности и прикладного искусства среди лиц с инвалидностью. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в церемонии открытия приняли участие заместитель мэра Виктория Мозгачева и директор управления культуры мэрии города Бишкек Урмат Белекбаев. Культурное мероприятие продлится до 17 ноября 2023 года.

Для участия в фестивале поступило около 1 000 заявок от 28 организаций: 11 детских, 17 взрослых и общественных объединений, фондов и реабилитационных центров, которые занимаются проблемами людей с ограниченными физическими возможностями. С каждым годом жюри отмечает заметный рост исполнительского мастерства и активное участие коллективов.

В состав жюри вошли народные и заслуженные артисты, а также художники и доценты высших учебных заведений.

На протяжении 20 лет фестиваль по художественной самодеятельности проходит по семи номинациям:

- вокал;

- хоровая музыка;

- художественное чтение;

- исполнение произведений на музыкальных инструментах;

- показ мод;

- пантомима;

- танец (индивидуальный или коллективный).

В рамках фестиваля проходят конкурсы по прикладному искусству, участники представляют работы по войлоку, дереву, вязанию, макраме, бисероплетению, металлу и акварели.