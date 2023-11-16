Врач объяснила, передается ли пневмония от больного к здоровому человеку

Воспаление легких может быть смертельно опасным. Как его распознать и не упустить, передается ли болезнь от больного человека к здоровому, и как вообще не заболеть, ведь осень на дворе? На эти и другие вопросы ответила в интервью vb.kg Венера Эшенкулова, врач-пульмонолог медицинского центра "ЮРФА".

Как распознать симптомы пневмонии?

- Пневмония – это острое воспалительное заболевание нижних дыхательных путей инфекционного происхождения. У заболевания есть характерные симптомы - неожиданный и очень быстрый подъём температуры тела до фебрильных цифр (свыше 38 °C). Кстати, у детей симптомы пневмонии обычно выражены сильнее - они болеют с более высокой температурой, при которой могут развиться фебрильные судороги. Для взрослых характерны неспецифические проявления системной интоксикации организма - подавленность, вялость, утомляемость, мышечная слабость, сонливость, головная боль. Через 3-4 дня возникает сухой кашель, который через несколько дней становится влажным, начинает откашливаться слизь (мокрота). Может появиться боль в грудной клетке на стороне пораженного лёгкого (или же с обеих сторон, если воспаление двустороннее), которая усиливается при кашле и дыхании. При дыхании могут выслушиваться хрипы в грудной клетке. Одышка свидетельствует о массивном поражении лёгкого и является проявлением дыхательной недостаточности.

Каковы причины этих страшных симптомов?

- Переохлаждение организма нередко становится причиной, запускающей процесс развития воспаления лёгких у взрослых. Затем последовательно появляются симптомы заболевания. Пневмония может также случиться при кратковременном снижении иммунитета.

Основные возбудители пневмонии - пневмококк, стафилококк, гемофильная палочка, а также "атипичные" инфекции. Пусковым фактором развития могут быть различные вирусные инфекции. Они вызывают воспаление верхних дыхательных путей и обеспечивают "комфортные условия" для развития бактериальных возбудителей.

Наибольшему риску развития пневмонии подвержены дети до двух лет, люди старше 65 лет, а также с такими хроническими заболеваниями, как астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или болезни сердца. Одним из серьезных факторов риска является курение.

Заразна ли пневмония и как она передается?

- Заболевание может вызывать множество различных микроорганизмов. Многие из них передаются от человека к человеку, однако не у всех при воздействии одних и тех же микробов развивается пневмония.

Что касается путей передачи, то вирусы и бактерии, приводящие к развитию пневмонии, могут передаваться воздушно-капельным и контактно-бытовым путём.

Как отличить воспаление лёгких от ОРВИ, гриппа и бронхита?

-Чтобы отличить воспаление лёгких от сезонных ОРВИ, гриппа и бронхита необходима визуализация лёгких - рентгенография органов грудной клетки, цифровая флюорография или компьютерная томография органов грудной клетки. Эти методы позволяют обнаружить инфильтраты в лёгочной ткани. К врачу следует обратиться при появлении проблем с дыханием, болях в груди, постоянной лихорадке (свыше 38 °C) и кашля, особенно с мокротой. Лечение является комплексным и основывается только на показаниях врача. Антибактериальная терапия может быть назначена только врачом, в противном случае резко возрастает риск лекарственной устойчивости (резистентности) микроорганизмов.

Но у нас сейчас очень много пациентов, занимающихся самолечением, использующих антибиотики по совету случайных людей, родственников или знакомых. И в итоге очень часто такая самостоятельность заканчивается абсцессами и различными осложнениями от пневмонии и, в частности, дыхательной недостаточностью, когда уже требуется интенсивная терапия.

Особенно опасно запускать заболевание у детей, осложнения могут наступить очень быстро, и можно потерять ребёнка в считанные дни. Отягчающим обстоятельством для тяжелого течения пневмонии является общее состояние организма, если он изначально ослаблен и есть какие-то другие заболевания в виде сахарного диабета, когда больной получает иммуносупрессивные препараты, налицо снижение иммунитета. В таких случаях часто случаются атипичные пневмонии.

О мерах профилактики уже можно судить по вашей консультации нашим читателям…

- Надо стараться избегать переохлаждений, простудных заболеваний. Особенно это актуально сейчас, осенью. Восстановление после пневмонии также очень важно и, можно сказать, что оно начинается с самого начала возникновения болезни. Сразу подключается дыхательная гимнастика в щадящем режиме и после завершения лечения, когда мы уже удостоверились рентгенологическим методом, что пневмония отступила, необходимо провести реабилитационные мероприятия и желательно под руководством грамотного физиотерапевта, с помощью различных восстановительных методов. Это очень важно, особенно если у человека была двухсторонняя полисегментарная пневмония.