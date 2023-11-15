В Бишкеке более 2 тысяч милиционеров обеспечат порядок во время МПА. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 16 - 17 ноября состоится 56 пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, которое посвящено 95-летию Ч.Айтматова и 85-летию образования Жогорку Кенеша.

В целях надлежащего обеспечения общественного порядка и безопасности в период передвижения и пребывания официальных делегаций по территории города Бишкек задействованы более 2 тысяч сотрудников милиции бишкекского гарнизона, которые будут нести службу в усиленном порядке в период проведения мероприятий.

ГУВД просит горожан отнестись с пониманием к временным ограничениям.