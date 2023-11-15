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В Бишкеке состоится кыргызско-японский бизнес-диалог

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В Бишкеке 27 ноября 2023 года состоится кыргызско-японский бизнес-диалог. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по инвестициям при Президенте КР.

"Планируется визит в Бишкек делегации Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами РОТОБО, куда вошли крупные компании, такие как ITOCHU Corporation, Sojitz Corporation, Toyota Tsusho Corporation, Marubeni Corporation, Mitsui&Co.,LTD, MHI Russia LLC, Mitsubishi Corporation.

Список участников Деловой миссии РОТОБО:

Масами ИИДЖИМА - Президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО)/Советник компании "Mitsui& Co., Ltd";

Сатоши ТОКУДА - Исполняющий обязанности вице-президента РОТОБО/корпоративный директор, генеральный менеджер Управления глобальной стратегии и координации компании "Sumitomo Corporation";

Ёсихиса ОКАДА - Генеральный менеджер представительства в Казахстане/ Корпорация "ITOCHU"/Представительство в Алматы;

Тошико ОБАНА - Помощник генерального директора/Корпорация "Sojitz"/Отдел Секретариата Европы, России и ННГ;

Ёсихиро ИНОУЭ - Исполнительный советник/Корпорация "Тойота Tsusho"/Представительство в Дубае;

Хидеки НАГАСЕ - Главный представитель/Корпорация "Toyota Tsusho"/Представительство в Алматы;

Наохиро ЁСИДА - Главный управляющий/Корпорация "Marubeni"/Представительство в Астане и Алматы;

Иппей СИНОЗАКИ – Менеджер/Корпорация "Marubeni"/Группа Европы и СНГ, Департамент регионального планирования и координации;

Такеши ШИМАДА - Главный представитель/Компания "Mitsui&Co.,LTD"/Представительство в Алматы;

Кодзи САСАНО - Заместитель генерального директора/Компания "Mitsui&Co.,LTD"/Департамент глобальных отношений и решений, отдел корпоративного планирования и стратегии;

Ясуси КАКИТСУКА - Генеральный директор/ООО "Mitsubishi Heavy Industries Russia LLC";

Кёносукэ ЯМАГУТИ – Менеджер/Корпорация "Mitsubishi"/Европейская группа, Департамент глобальной стратегии и координации.

Наблюдатели:

Хидеки ГОДА - Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике;

Хироки САИТО - Посольство Японии в Кыргызской Республике/Политическое и экономическое подразделение;

Масато МИЯДЗАКИ - заместитель директора/Министерство экономики, торговли и промышленности/Офис по России, Центральной Азии и Кавказу, Бюро торговой политики.

Секретариат:

Такафуми НАКАИ - Генеральный директор/РОТОБО/Институт экономических исследований России и СНГ;

Мики ВАДЖИМА - Заместитель генерального директора/РОТОБО/Институт экономических исследований России и СНГ;

Наоя ХАСЭ - Глава/РОТОБО/Московский офис;

Идзуми САИТО – Исследователь/РОТОБО/Институт экономических исследований России и СНГ".


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URL: https://www.vb.kg/433502
Теги:
бизнес, Япония, Кыргызстан
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