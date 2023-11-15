За причастность к ОПГ Камчы Кольбаева задержан мэр Узгена Дамир Монолдоров

ГКНБ КР за причастность к ОПГ Камчы Кольбаева задержан мэр города Узген Дамир Монолдоров, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, градоначальник Узгена подозревается в связях с организованной преступной группировкой ликвидированного т.н. "вора в законе" Камчы Асанбека.

"В ходе проведенных мероприятий установлено, что мэр Узгена в целях достижения своих корыстных целей систематически использовал возможности членов ОПГ для устрашения неугодных ему лиц. В частности только по одному эпизоду установлено, что под угрозой применения насилия, отдельные представители преступного мира требовали от гражданского активиста прекратить критиковать работу мэра Узгена и не освещать об этом в средствах массовой информации, в противном случае угрожали причинить тяжкий вред здоровью.

13 ноября 2023 года сотрудниками ГКНБ КР произведен обыск в служебном кабинете мэра Узгена Д.Ч.М.

В настоящее время, вышеуказанные лица задержаны и водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.

Наряду с этим, ГКНБ КР проводятся мероприятия по установлению других участников преступлений".