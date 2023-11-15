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За причастность к ОПГ Камчы Кольбаева задержан мэр Узгена Дамир Монолдоров

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР за причастность к ОПГ Камчы Кольбаева задержан мэр города Узген Дамир Монолдоров, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, градоначальник Узгена подозревается в связях с организованной преступной группировкой ликвидированного т.н. "вора в законе" Камчы Асанбека.

"В ходе проведенных мероприятий установлено, что мэр Узгена в целях достижения своих корыстных целей систематически использовал возможности членов ОПГ для устрашения неугодных ему лиц. В частности только по одному эпизоду установлено, что под угрозой применения насилия, отдельные представители преступного мира требовали от гражданского активиста прекратить критиковать работу мэра Узгена и не освещать об этом в средствах массовой информации, в противном случае угрожали причинить тяжкий вред здоровью.

13 ноября 2023 года сотрудниками ГКНБ КР произведен обыск в служебном кабинете мэра Узгена Д.Ч.М.

В настоящее время, вышеуказанные лица задержаны и водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.

Наряду с этим, ГКНБ КР проводятся мероприятия по установлению других участников преступлений".


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URL: https://www.vb.kg/433503
Теги:
ГКНБ, задержание, Узгенский район, Кыргызстан, мэр
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