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В КР прибыла парламентская делегация РФ во главе с Валентиной Матвиенко

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстан сегодня, 15 ноября, прибыла парламентская делегация Российской Федерации во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, в международном аэропорту "Манас" у трапа высоких гостей встретила заместитель спикера Жогорку Кенеша Джамиля Исаева.

Отметим, что парламентская делегация прибыла для участия в осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, которая состоится 16-17 ноября.


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URL: https://www.vb.kg/433506
Теги:
МПА СНГ, парламент, Россия, Кыргызстан
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