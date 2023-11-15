В КР прибыла парламентская делегация РФ во главе с Валентиной Матвиенко

В Кыргызстан сегодня, 15 ноября, прибыла парламентская делегация Российской Федерации во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, в международном аэропорту "Манас" у трапа высоких гостей встретила заместитель спикера Жогорку Кенеша Джамиля Исаева.

Отметим, что парламентская делегация прибыла для участия в осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, которая состоится 16-17 ноября.