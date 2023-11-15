В КР началось строительство промышленного завода "зеленых" технологий

В Кыргызстане началось строительство первого промышленного завода "зеленых" технологий имени С. Ибраимова. Об этом сообщает пресс-служба завода.

По ее данным, отечественная компания в целях решения актуальных экологических проблем и улучшения состояния природы дала старт строительству завода.

На указанном заводе будут разрабатываться водяные насосы "Гидротаран 3000", работающие без электричества и топлива, оборудование для различных ирригационных систем.

Следует отметить, что научно-исследовательский отдел упомянутой компании создает ряд работ по улучшению окружающей среды.

Ожидается, что будет создано около 1000 рабочих мест.