Задержаны организаторы беспорядков во время июньских событий в Джалал-Абаде

13 ноября на территории села Таш-Булак Сузакского района задержан гражданин КР – Г.Т.У., который в июне 2010 года являясь одним из лидеров сепаратистских групп на территории Сузакского района Джалал-Абадской области активно призывал к организации массовых беспорядков, с перекрытием автодорог, установкой блокпостов, нападением на мирных жителей, пытавшихся выехать из контролируемых сепаратистами районов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были получены данные о причастности к сепаратистской деятельности другого гражданина КР – "Р.А.", который во время июньских событий 2010 года был ответственным за т.н. участок "Круговое" Сузакского района.

В ходе проведенного обыска по месту жительства Р.А. обнаружены и изъяты: 1 - снайперская винтовка "SAKO TRG-22" (состоит на вооружении подразделений специального назначения многих стран мира) калибра 6,5 мм с оптическим прицелом "Prazise Jagen" и прибором ночного видения "Pulsar", 1 - Карабин "SAUER 101" (нарезное), 1 - гладкоствольное оружие "FABARM XLR" 12 калибра, а также боеприпасы к ним в количестве 76 штук.

В настоящее время ведётся следствие.