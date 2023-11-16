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В Бишкеке пройдет турнир по шахматам среди людей с инвалидностью

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17 ноября более 120 людей с инвалидностью, в том числе 40 детей, соберутся на шахматном турнире в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ в КР.

По ее данным, турнир, посвященный Всемирному дню защиты детей, организован Общественным объединением "Федерация шахмат Кыргызской Республики" при поддержке Детского фонда ООН.

Турнир пройдет с 17 по 20 ноября в одном из отелей Бишкека. Официальная церемония открытия состоится в 10:00.

Открытие пройдет с участием Министра труда, социального обеспечения и миграции КР Баатыровой Гулнары.

Основная цель турнира – пропаганда шахмат, здорового образа жизни и привлечение к занятиям спортом детей с инвалидностью.

Победители турнира станут кандидатами в Национальную сборную Кыргызской Республики по шахматам.


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URL: https://www.vb.kg/433514
Теги:
шахматы, Бишкек, ЛОВЗ, ЮНИСЕФ
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