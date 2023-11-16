ГКНБ: На территории Кара-Сууского района обнаружен схрон оружия

Обнаружен схрон оружия на территории Кара-Сууского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, при проведении поисковых мероприятий был обнаружен схрон оружия состоящий из АКМ-74-1 ед., граната РГД-5-1 ед., 40 патронов калибра 7,62, 9 патронов калибра 5,45, черная маска, нож и перчатки зеленного цвета-1 ед.

Вышеуказанный арсенал оружия был изъят в рамках зарегистрированного ЖУИ и будет направлен на проведение соответствующей экспертизы.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к схрону оружия.