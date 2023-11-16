Руководство страны выразило соболезнования семье Топчубека Тургуналиева

15 ноября 2023 года в возрасте 82 лет скончался известный общественный и политический деятель Топчубек Тургуналиев.Об этом сообщает пресс-служба президента.

Топчубек Тургуналиев, кандидат философских наук, ученый, выразил свою гражданскую позицию с возрождением демократических процессов в начале 1990-х годов и получил широкое признание в кыргызском обществе.

В 1990–1991 был сопредседателем демократического движения Кыргызстана. В 1991 году создал демократическую партию "Эркин Кыргызстан". Он был среди лидеров политических процессов 1990–1993 годов, народных революций 2005 и 2010 годов.

Топчубек Турганалиев родился 5 июля 1941 года в селе Мечит-Сай Аксыйского района Кыргызской Республики.

В 1965 году окончил Московский государственный институт культуры, в 1975 году аспирантуру Академии общественных наук СССР и получил ученую степень кандидата философских наук.

Трудовую деятельность начал учителем в Солнечногорске. В 1964–1991 годах работал преподавателем в Кыргызском женском педагогическом институте имени В.В. Маяковского и Кыргызском государственном университете имени 50-летия СССР.

В 1966–1972 годы работал руководителем специальной музыкальной средней школой имени М. Абдраева. В 1969–1972 годы занимал должность заведующего сектором Центрального Комитета Коммунистической партии Киргизской ССР.

В 1994 году он был назначен ректором Бишкекского гуманитарного университета. В 2010–2011 годы был членом Временного Правительства Кыргызской Республики. В 2012–2019 годы занимал должность директора Института манасоведения при Кыргызском государственном университете имени И. Арабаева, а с 2019 по 2021 год был президентом Национальной академии "Манас" и Чынгыза Айтматова, создание которого было инициировано им.

Заслуги Т. Тургуналиева были высоко оценены международными организациями и государством. В 2001 году Международной-правовой организацией ему было присвоено звание "Защитник прав человека", а в 2011 году он был удостоен высокой государственной награды Кыргызской Республики – ордена "Манас I степени".

Будучи ученым, Т. Тургуналиев издал около шестидесяти научных и публицистических трудов.

Топчубек Тургуналиев занимает особое место в кыргызском обществе, как общественно-политический деятель, педагог и ученый он внес особый вклад в сферы культуры, истории и образования.

Светлый образ Топчубека Тургуналиева, замечательного человека, общественного и политического деятеля, внесшего огромный вклад в становление независимого Кыргызстана, навсегда останется в нашей памяти.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Топчубека Тургуналиева и разделяем боль и горечь утраты.

С.Н. Жапаров, Н.Т. Шакиев, А.У. Жапаров, З.К. Базарбеков, Э.Ж. Осконбаев, С.С. Касмамбетов, А.А. Касымалиев, К.К. Ташиев, Б.Э. Торобаев, Э.Ж. Байсалов, С.Ш. Жээнбеков, Р.И. Отунбаева, Дж.К. Исаева, Н.А. Азыгалиев, Н.О. Сыдыгалиев, В.К. Раимбачаева, М.К. Алиев, А.Н. Абдибаева, Г.О. Култаева, А.Дж. Джумагулов, М.Ш. Шеримкулов, А.С. Кадыралиев, М.К. Укушов, А.К. Осмонов, А.Н. Исанов, А.С. Джаныбеков, А.А. Максутов, Д.Ш. Кендирбаева,

А.Т. Сыргабаев, З.Б. Сыдыков, К.Е. Абдрахматов, Т.А. Абдырахманов, А.И. Мусаев, А.Т. Абдраева, А.М. Истамбаев, А.А. Акматалиев, О.А. Тогусаков, Т.А. Бакчиев, Ж.С. Сааданбеков, С.Т. Кайыпов, Ж.Б. Бокошов, А.М. Алымбаев, А.К. Кадырова и др.