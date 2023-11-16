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Нурланбек Шакиев встретился с Валентиной Матвиенко

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Сегодня, 16 ноября, торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев встретился с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным на встрече обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе состоялся обмен мнениями по аспектам активизации межпарламентских связей.

Нурланбек Шакиев отметил, что развитие отношений между двумя странами, основанных на доверии, многолетних узах дружбы и взаимодоверии, является приоритетом для Кыргызстана, а также выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс для укрепления партнерства.

Вместе с тем, торага отметил высокий уровень межпарламентских связей.

"Парламентская дипломатия играет важную роль в решении актуальных вопросов двусторонних отношений. Поэтому мы заинтересованы в наращивании достигнутой динамики взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в формате таких международных площадок, как МПА СНГ и ПА ОДКБ", - добавил он.

Кроме того, на встрече обсуждены торгово-экономические и инвестиционные связи. Торага Нурланбек Шакиев подчеркнул необходимость увеличения объема товарооборота до 5 млрд долларов США за счет использования потенциала между двумя странами.

Кроме того, были высказаны идеи, связанные с наращиванием культурно-гуманитарного сотрудничества. Также отмечена необходимость активного продолжения совместных проектов в сфере образования.

В свою очередь Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко отметила позитивную динамику кыргызско-российских отношений, а также коснулась основных вопросов межпарламентского диалога.

Наряду с этим Валентина Матвиенко обозначила необходимость активизации партнерства на площадке МПА СНГ, а также на уровне Межпарламентской комиссии и профильных комитетов парламентов, подчеркнув значимую роль парламентского контроля в реализации достигнутых договоренностей.

Также Председатель Совета Федерации, говоря о том, что последний раз посещала Кыргызстан в 2017 году, отметила, что с тех пор можно увидеть стремительное развитие страны, примером чему являются изменения в Бишкеке.

В завершение встречи Валентина Матвиенко вручила Нурланбеку Шакиеву копию сборника архивных документов, содержащего персональные данные более 400 тыс. кыргызстанцев, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Отметим, данная встреча состоялась в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, проходящей в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/433523
Теги:
Россия, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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