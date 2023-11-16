Штрафные санкции на 18 млн сомов поступили в госбюджет КР

За нарушения земельного и водного законодательства в государственный бюджет взыскано 18 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, всего проверок, проведенных Службой земводнадзора за отчетный период, составило 916, в том числе:

- плановые проверки - 293;

- внеплановые проверки - 258;

- контрольные проверки – 365.

Совместные проверки с правоохранительными и другими государственными органами составило – 419.

В ходе плановых и внеплановых проверок всего выявлено 1497 нарушений, в том числе:

- в земельной области – 910;

- в водной области – 587 нарушений, по которым выданы предписания для устранения нарушений.

В целях контроля за исполнением предписаний в ходе контрольных проверок установлено 905 устраненных нарушений, в том числе:

- в земельной области – 509;

- в водной области – 396.

В связи с неисполнением письменных предписаний количество, привлеченных к ответственности на основании Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях", составило 491 правонарушителей, в том числе:

в земельной области – 387;

в водной области – 104.

Общая сумма наложенных штрафов составило 3 миллиона 823,5 тысячи сом, из них сумма взысканных от правонарушителей и оплаченных в госбюджет составляет 3 миллиона 112 тысяч сом.

За отчетный период выставлены иски на общую сумму 46 511 241 сом. Из них взысканы в государственный бюджет 18 011 651 сом.

Службой земводнадзора по нарушениям требований законодательства были выставлены претензии, по итогам 120 материалов переданы в судебные органы, из них: 65 рассмотрены и 55 находятся на рассмотрении. В правоохранительные органы переданы 129 материалов.

Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики О мерах по предупреждению и пресечению фактов самовольного незаконного захвата земель от 8 апреля 2022 года УП № 109 выполнена количество выявленных незаконных построек – 651.

Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики от 10 марта 2023 года УП №56 О мерах по предупреждению и пресечению незаконного размещения объектов придорожного обслуживания (в том числе торговли) на землях, прилегающих к автомобильным дорогам (землях в полосе отвода и придорожной полосе) количество всего выявленных незаконных объектов – 113.