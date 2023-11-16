Президент Садыр Жапаров принял Валентину Матвиенко

Президент Садыр Жапаров сегодня, 16 ноября, принял председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, прибывшую в страну для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов кыргызско-российского сотрудничества, в том числе развития межпарламентских связей между двумя странами.

Глава государства, тепло приветствуя Валентину Матвиенко, отметил, что кыргызско-российские отношения имеют позитивную динамику и охватывают практически все сферы жизни. Отношения между двумя странами носят стратегический и союзнический характер.

В данном контексте президент подчеркнул состоявшийся недавний официальный визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан, который придал важный импульс развитию двусторонних отношений.

Пользуясь случаем, Садыр Жапаров передал Владимиру Путину самые теплые приветствия и наилучшие пожелания.

Говоря о межпарламентском сотрудничестве, глава государства подчеркнул, что при личной поддержке Валентины Матвиенко парламентская дипломатия стала важным каналом двустороннего взаимодействия. Поддерживаются постоянные контакты на уровне руководства и на уровне депутатов.

В свою очередь глава Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко передала слова приветствия от Президента России Владимира Путина.

Валентина Матвиенко подчеркнула заинтересованность российской стороны в дальнейшем расширении и углублении сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимный интерес. В данном контексте она отметила положительную динамику увеличения двустороннего товарооборота между Кыргызстаном и Россией.

В частности, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ обозначила большой интерес среди российских крупных компаний, готовых к взаимовыгодной реализации инфраструктурных проектов в Кыргызстане.

В ходе беседы Валентина Матвиенко также выразила слова признательности Садыру Жапарову за поддержку русского языка в стране, подчеркнув, что по инициативе лидеров двух стран в Кыргызстане будет реализован успешный проект, как строительство 9 современных кыргызско-российских школ.