Погода
$ 89.32 - 89.72
€ 94.85 - 95.85

В Бишкеке состоится любительский шахматный турнир

135  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

18 ноября в Бишкеке состоится любительский шахматный турнир "Кубок согласия" среди сотрудников правоохранительных органов КР и представителей гражданского общества.

Об этом сообщают организаторы мероприятия - ГКНБ КР и Кыргызский шахматный союз.

По их данным, турнир проводится с целью улучшения развития и пропаганды интеллектуальных видов спорта, в том числе шахмат, а также создание неформальной площадки для диалога и улучшения взаимоотношений между государственной властью и гражданским обществом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433532
Теги:
ГКНБ, шахматы, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  