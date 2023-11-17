18 ноября в Бишкеке состоится любительский шахматный турнир "Кубок согласия" среди сотрудников правоохранительных органов КР и представителей гражданского общества.

Об этом сообщают организаторы мероприятия - ГКНБ КР и Кыргызский шахматный союз.

По их данным, турнир проводится с целью улучшения развития и пропаганды интеллектуальных видов спорта, в том числе шахмат, а также создание неформальной площадки для диалога и улучшения взаимоотношений между государственной властью и гражданским обществом.