Погода
$ 89.32 - 89.72
€ 94.85 - 95.85

Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец

212  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников. 16 ноября 2023 года президент сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что численность населения Казахстана достигла 20 миллионов!

"Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства", – написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в X.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433533
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  