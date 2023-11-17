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Театральный институт им. Б. Щукина примет 22 студента из Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Одна из лучших и старейших театральных школ мира – Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова (г. Москва) объявляет о наборе курса для студентов из Кыргызстана на 2024–2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, кыргызстанцам вновь предоставляется исключительная возможность получить лучшее театральное образование. Набор будет осуществляться на специальности "Актерское искусство" (52.05.01 – 15 мест) и "Режиссура театра" (52.05.02 – 7 мест).

Отдельный набор для кыргызстанцев на курс в институте им. Б. Щукина стал возможен благодаря сотрудничеству Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана, Россотрудничества и самого театрального вуза.

Обучение будет вестись за счет квот правительства России, что означает бесплатное обучение на бюджетных местах, предоставление общежития и стипендии. По квотам Правительства России в российские вузы могут поступить граждане Кыргызстана и граждане России, постоянно проживающие в Кыргызстане. Обучение – очное, 4 года.

Прием документов проходит до 1 декабря 2023 г. на сайте. Каждый поступающий по квотам правительства России может выбрать шесть вузов. Для того, чтобы принять участие в отборе именно в Театральный институт им. Б. Щукина при заполнении анкеты и выборе вуза первым необходимо указать "Театральный институт им. Б. Щукина". Во второй половине января следующего года в Бишкеке состоятся очные творческие испытания. Победители конкурсного отбора получат квоты на обучение и приступят к занятиям в сентябре 2024 г.

Напомним, Правительство России всего выделило 700 квот для Кыргызстана на бесплатное обучение в России с 2024 г., в том числе в творческие вузы. Заявки на обучение необходимо отправить до 1 декабря 2023 года на сайте . Каждый четверг в представительстве Россотрудничества в 16:00 проходят онлайн и оффлайн-консультации для желающих поступить на обучение в вузы России. Для участия в консультациях необходимо зарегистрироваться на сайте.

По всем вопросам поступления в вузы России по квотам можно обращаться в представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике.

• Адрес: г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 2/1

• Телефон горячей линии: +996(312)-300-543, +996(770)-22-45-95.

• Электронная почта: abiturient@kgz.rs.gov.ru .

Дополнительная информация о поступлении в российские вузы размещена также на сайте образовательного отдела представительства Россотрудничества в Кыргызстане https://uchebarf.kg

Ознакомиться с информационным буклетом о Театральном институте им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова можно по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/433535
Теги:
вуз, Россия, студенты, Кыргызстан
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