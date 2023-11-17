Наби Ахмедов: В Кыргызстане не менее 200 тысяч человек страдают псориазом

Считается, что псориаз - одно из проклятий рода человеческого. Можно ли его избежать и какие эффективные средства для лечения есть сегодня, в чем загадка этой болезни и заразна ли она? Об этом рассказывает в интервью vb.kg Наби Ахмедов, к.м.н, ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им.Ахунбаева, врач-дерматовенеролог медицинского центра ЮРФА.

Начнем беседу, пожалуй, с последнего вопроса: заразен ли псориаз?

- Помимо того, что люди страдают от сильнейшего зуда, они испытывают постоянный стресс от своего недуга, их одолевают страхи и комплексы, потому что посторонние люди косятся на улице, сторонятся в транспорте, предполагая, что это может быть заразно.Но псориаз на самом деле не заразен! Им невозможно заразиться от прикосновений к пациенту или даже к бляшкам на его коже. Болезнь не передается ни при пользовании общей посудой, ни при плавании в бассейне, ни при случайных прикосновениях и даже при поцелуях и половом контакте. Наука давно это доказала.

Псориаз упоминается с давних времен и является самым распространенным заболеванием кожи, составляя до 25 процентов всех дерматологических заболеваний. Впервые термин "псориаз" был применен в Древней Греции для обозначения проявлений в виде чешуйчатых локализованных изменений кожных покровов, сопровождающихся сильным зудом.

Для псориаза неважен сословный или социальный статус заболевшего, для него безразлично, богач вы или бедняк. Известно, что псориазом страдали Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль, Джон Рокфеллер. В 30-е годы прошлого века Уинстон Черчилль от отчаяния предложил поставить памятник из чистого золота человеку, который разгадает тайну этого заболевания. Основатель могущественной финансовой группы Джон Рокфеллер – старший тоже внес свою лепту в изучение псориаза. Болезнь настолько измучила нефтяного магната, что он даже учредил свою премию, практически равную по размеру Нобелевской, для тех, кто разработает препарат, полностью исцеляющий от псориаза.

Но памятник так никому и не установлен, премию никто не получил. Псориаз остается заболеванием неизвестной этиологии, хотя подвижки в его лечении, конечно, есть. Существует много теорий, среди них вирусная. При биопсии, внутриклеточном, микроскопическом исследовании авторы теории нашли включение, похожее на вирусное. Но чтобы это доказать, необходимо вирус выделить, доказать, какой он и есть ли противовирусное лечение.

Другие ученые считают, что псориаз является следствием стресса. Есть также теории, связанные с неправильным обменом веществ, со сбоями иммунной системы. Существует и инфекционно-аллергическая теория, согласно которой псориаз вызывается некой инфекцией, хронической инфекцией или аллергической реакцией организма. Теории остаются теориями и никакая из них не доказана. Таким образом, этиология псориаза до сих пор не установлена.

От этого заболевания страдает три процента населения земли, около 200 миллионов человек, видимо, поэтому оно считается одним из проклятий рода человеческого.

В Кыргызстане тоже очень много больных псориазом, около 200 тысяч человек. Для данного заболевания характерна сезонность, бывает летняя и зимняя форма псориаза. В осенне-зимний период в отделение Бишкекского кожвендиспансера, в нашу клинику обращается особенно много пациентов с псориазом.

Как проявляется недуг?

- На коже появляются папулы, они сливаются, образуются бляшки, затем на поверхности образуется серебристое шелушение, обычно на разгибательных поверхностях конечностей, на коже, волосистой части головы. У многих больных наблюдается ограниченная локализация, только на разгибательных конечностях суставов или только на волосистой части головы.

Для этого заболевания характерен какой-то возраст?

- Человек может заболеть псориазом в раннем детском возрасте, в 3-4 года, а также впервые и в 50 лет. Чаще всего заболевание начинается в возрасте от 20 до 40 лет. Некоторые пациенты указывают, что это связано со стрессом, другие думают, что с инфекциями или аллергией, но мы не можем утверждать, что псориаз вызвал именно тот или иной фактор. Есть более или менее лёгкие формы, есть тяжелые формы псориаза, которые поражают не только кожу, но и суставы, внутренние органы, ногти и т.п. Обычно с первичным поражением сустава пациенты обращаются к ревматологу, который ставит диагноз "неспецифический артрит". Уже позже, когда на коже появляются высыпания, выясняется, что это - именно псориатрический артрит.

Но, наверное, все-таки есть методы воздействия на болезнь, которые, если не излечивают ее полностью, то хотя бы приостанавливают ее и дают передышку больным?

- Лечение псориаза чисто патогенетическое. За рубежом есть современные методы лечения, например лечение монокланальными антителами. Один недостаток – это очень дорогостоящие препараты, которые тоже не гарантируют полного излечения. В России, в первую очередь, больным псориазом назначают УФО-терапию (ультрафиолетовое облучение). Всё зависит от формы и времени проведения лечения. Случается, что мы назначаем лечение пациенту, который поступает к нам и, если он соблюдает режим и рекомендации врача, ремиссия может длиться 10 лет и больше. У некоторых рецидива и вовсе больше не бывает, а у некоторых он наступает через полгода или год. Всё зависит от индивидуального состояния пациента и соблюдения им рекомендаций лечащего врача.

А бывали случаи, что псориаз отступал, когда проходил нервный стресс или решалась трудная жизненная ситуация?

- Были такие случаи. Рецидивов точно становится меньше, ведь мозг – это компьютер, который управляет всем нашим организмом. Но мы, повторяю, не можем точно сказать, что является причиной заболевания.

Какие еще факторы риска влияют на происхождение псориаза?

- Наследственная предрасположенность. Если один из родителей болеет, то в 25 процентах случаев дети тоже могут заболеть псориазом. Если болеют оба родителя, то риск соответственно увеличивается вдвое.

Лечить псориаз лучше в стационарных условиях?

- Это совсем необязательно, за исключением, конечно, тяжелых форм. Мы лечим больного, а не болезнь, поэтому должны всесторонне его обследовать человека и при необходимости предоставить консультацию других специалистов: терапевта, эндокринолога, кардиолога.

Ваши профилактические рекомендации?

- Нашим пациентам мы обязательно назначаем строгую диету с исключением жирного, острого, жареного, консервированных продуктов, яиц, шоколада, кофе, цитрусовых. Мясо должно быть, конечно, отварное, желательно говядина, телятина, кролик, можно нежирную курицу и рыбу. Не рекомендуем бульон. Можно кашу, супы, масло сливочное и подсолнечное. Диету соблюдать необходимо, поскольку если организм человека не переваривает пищу, то это тоже способствует обострению заболевания.

Нашим пациентам мы назначаем холелитики, гепатотропные препараты, наружные мази. Большинству больных лечение помогает, но есть пациенты с тяжёлыми формами, во время обострения болезни они обращаются в Республиканский центр дерматовенерологии, где их консультируют опытные специалисты и сотрудники кафедры. Еженедельно там проходят консилиумы, которые проводит профессор Балтабаев, где делается доклад о тяжелых случаях, уточняется диагноз и принимается решение по дальнейшему ведению и лечению пациента.

Некоторые пациенты прибегают к народным методам лечения, к фитотерапии. Здесь, скорее всего, срабатывает вера пациента в исцеление. У нас нет достоверных данных, доказывающих эффективность такого лечения. Возможно, и могут быть улучшения, но они, как правило, временные. А есть случаи даже ухудшения состояния, например, при обсыпании медным купоросом, когда больные поступают к нам в очень тяжелом состоянии после этой процедуры. Один пациент даже умер от отравления. Необходимо очень осторожно относиться к непроверенным методам лечения!

Надо полагать, что в мире пока не имеется каких-то новых действенных научных разработок против псориаза?

- Пока, к сожалению, нет.