В Бишкеке прошел ежегодный Форум зеленой экономики

Министерство экономики и коммерции КР совместно с бизнес-ассоциацией JIA и партнерами по развитию ПРООН, GIZ, ОБСЕ, Правительства Швейцарии и Европейским союзом провели "Региональный Форум зеленой экономики 2023: единые цели для устойчивого развития региона Центральной Азии". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие стало платформой для обсуждения общих задач и поиска решений для масштабирования зеленых решений в регионе с участием представителей из стран Центральной Азии. Форум собрал экспертов в области устойчивого бизнеса и управления для участия в конференциях, выставках и диалогах высокого уровня.

В этом году основными темами обсуждения Форума зеленой экономики стало ознакомление с положительной международной практикой по взаимодействию государственного и частного сектора и инструментами по стимулированию "озеленения" частного сектора для содействия глобальной интеграции, а также определение потенциальных секторальных инициатив Центральной Азии для скоординированного продвижения их на глобальном уровне.

Первый заместитель председателя Кабинета министров Акылбек Касымалиев, заявил, что Кыргызстан взял на себя обязательство постепенно снизить выбросы парниковых газов к 2050 году:

"Цели устойчивого развития являются основой государственной политики Кыргызстана, и мы ускорим реализацию Цели устойчивого развития (ЦУР), где зеленая экономика является основой нашей обязательство. Мы работаем над преобразованием нынешней экономики в зеленую экономику. Основными загрязнителями являются транспорт, промышленность и производство электроэнергии. Кыргызстан работает над привлечением зеленых инвестиций, развитием возобновляемых источников энергии и внедрением чистого транспорта".

Во время панельных сессий эксперты из Германии, Грузии, Монголии, Турции, Узбекистана, Франции и Японии поделились опытом и передовой практикой в сфере зеленого транспорта, зеленой энергетики, устойчивого финансирования и образования для устойчивого развития с представителями государственного сектора, партнерами по развитию, гражданским обществом и частным сектором, чтобы изучить проблемы и продемонстрировать решения, связанные с "зеленой" экономикой.

Была подчеркнута важная роль инклюзивной "зеленой" экономики, поскольку она улучшает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость при одновременном снижении экологических рисков и дефицита. На этом Форуме заинтересованные стороны обсудили, как Кыргызстан и другие страны Центральной Азии могут извлечь выгоду из глобальной трансформации к зеленому росту и реализовать долгосрочную стратегию устойчивого зеленого развития для продвижения страны и региона вперед.

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике Александра Соловьева подчеркнула: "Преобразование экономики в сторону более зеленого и устойчивого направления требует инвестиций. Поскольку государственный сектор сам по себе не может удовлетворить все финансовые потребности, правительства должны создать правильные стимулы для участия частного сектора. ПРООН работает с правительством и Союзом банков над запуском инициатив в области "зеленого" финансирования, которые ускорят реализацию "зеленых" приоритетов".

Кроме этого, в рамках Форума прошла выставка "Green Expo 2023", которая предоставила возможность продемонстрировать зеленые подходы и технологии различных стран региона в секторах экономики, способствующих развитию устойчивого бизнеса.

"В Кыргызстане имеется довольно активный частный сектор, который заинтересован в использовании и продвижении новых, "зеленых" подходов и "зеленых" технологий, чтобы стать более конкурентоспособными в этом меняющемся мире. Наше трехстороннее сотрудничество будет способствовать дальнейшему внедрению зеленых технологий, природных решений и других преимуществ, которые важны для Кыргызстана, например, для повышения устойчивости и снижения его уязвимости к воздействиям изменения климата посредством эффективного формирования и реализации национальной климатической повестки дня с основными заинтересованными сторонами. , а также дальнейшее активное участие на региональной и международной арене", – сказал Виктор Ветцель, страновой директор GIZ.

"Зеленая энергия является лучшей альтернативой многим сегодняшним источникам энергии и создает не только благотворное влияние на окружающую среду, но и помогает оптимизировать дороговизну энергоресурсов, возникшую в связи с экономическими и геополитическими событиями. Это и есть независимость бизнеса!" - подчеркнул Кубанычбек Алимов, председатель Комитета зеленой экономики JIA и генеральный директор компании "KAZECO".

В свою очередь Александр Елисеев, временно исполняющий обязанности главы Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, отметил важность перехода к зелёной экономике в контексте стремления к устойчивому будущему: "ОБСЕ усердно содействует развитию зелёной экономики, поддерживая усовершенствование законодательной базы, осуществление ключевых мер и планов в соответствии с Программой развития зеленой экономики. Мы также предоставляем постоянную поддержку Кыргызской Республике в осуществлении стратегических правовых, экономических и институциональных реформ."

В Форуме зеленой экономики приняли участие более 500 представителей различных организаций, компаний и предприятий.