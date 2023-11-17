Бизнесменам КР предлагают открыть для себя возможности на "TNGIM-2024"

Национальное агентство по инвестициям при Президенте КР сообщает представителям бизнес-сообщества, что, согласно информации Посольства Кыргызской Республики в Индии, 7-9 января 2024 года Правительство штата Тамилнад организует Tamil nadu Global Investors meet 2024 (TNGIM-2024) в торговом центре Ченнаи в городе Ченнаи, сообщает пресс-служба НАИ.

Мероприятие "TNGIM-2024", собрав ведущих производителей-экспортеров из различных отраслей, предлагает множество возможностей для развития промышленности и инноваций.

Индийская сторона выразила заинтересованность в установлении контактов с предпринимателями, работающими в пищевой и сельскохозяйственной промышленности, производстве кожаной и не кожаной обуви, текстиля, одежды, товаров для дома, включая технический текстиль и искусственное волокно, запчасти (двигатели) для автомобилей, автокомпонентов и электромобилей, электроники, включая медицинские технологии и оборудование.

Напомним, что принять участие в данном мероприятии может только один человек от одной компании. Индийская сторона предоставляет участникам билет на самолет в оба конца (эконом-класс до 650 долларов США), проживание в отеле на 2 ночи и трансфер аэропорт-отель-аэропорт.

Для участия в упомянутом мероприятии необходимо заполнить заявку по ссылке https://web.surveyhero.com/s/TNGIM. Заявки будут рассмотрены специальной комиссией, а результаты будут сообщены отобранным делегатам в первую неделю декабря 2023 года. Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте https://tngim2024.com/.

После оформления заявки на участие в указанном мероприятии просим известить Национальное агентство в рабочем порядке по телефону 0 772 710 - 333.

Для справки: TNGIM-2024 - это флагманское мероприятие, которое привлечет международных покупателей и инвесторов. Ожидается, что в 2022-2023 годах экспорт Тамилнада составит около 40 миллиардов долларов США, что обычно составляет 9,02% от общего экспорта Индии.

FIEO (Federation of Indian export organisations) является высшим органом поддержки торговли Индии, созданным министерством торговли в 1965 году. Стремясь продвигать международную торговлю Индии, fieo организует различные крупные торговые акции и мероприятия в Индии и по всему миру.