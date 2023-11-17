Чуйская область и Нинся-Хуэйский автономный район КНР намерены сотрудничать

Сегодня, 17 ноября, состоялась встреча первого заместителя полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Чуйской области Самата Исманова с председателем Народного политического консультативного совета Нинся-Хуэйского автономного района Китайской Народной Республики Чэнь Юнем. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента КР в Чуйской области.

В совещании приняли участие члены делегации из Нинся-Хуэйского автономного округа КНР, а с кыргызской стороны присутствовали руководитель аппарата полномочного представителя Президента КР в Чуйской области Назгуль Джомартова и заведующая отделом экономики и комплексного развития региона Салтанат Жумашева. В ходе встречи обсуждались вопросы торгово-экономических, научно-технических и социально-культурных отношений между Чуйской областью Кыргызстана и Нинся-Хуэйским автономным районом Китая. Обе стороны представили свои возможности и предложения, а также выразили намерение развивать сотрудничество.

Отметим, что 19-20 сентября 2023 года полномочный представитель президента КР в Чуйской области Канат Джумагазиев по приглашению губернатора Нинся-Хуэйского автономного района господина Чжан Юйпу принял участие в третьем Международном форуме городов-побратимов "Дружба - взаимное изучение - развитие - совместное использование" в городе Иньчуань. В рамках поездки Канат Джумагазиев встретился с господином Чжан Юйпу. В своей речи полпред выразил готовность к сотрудничеству и приданию нового стимула межрегиональным связям. Полномочный представитель президента КР Канат Джумагазиев подробно рассказал председателю Нинся об инвестиционном потенциале Чуйской области. Отметим, что Нинся владеет хорошо зарекомендовавшей себя электронной информационной промышленностью. Инвестиции Amazon в строительство центра обработки данных AWS, сохранение окружающей среды, развитие экологически чистой энергетики, которые Нинся реализует в качестве пилотных проектов - это грандиозные проекты и опыт, который стоит перенять.