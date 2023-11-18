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Учения ОДКБ в 2024 году будут сфокусированы на безопасности ЦА

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- Светлана Лаптева
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Основное внимание учений ОДКБ в 2024 году будет обращено на Центральную Азию. Об этом 16 ноября сообщил начальник объединенного штаба Анатолий Сидоров. Он рассказал, какие маневры запланированы на будущий год, сообщает "Евразия.Эксперт".

"В плане на 2024 год упор сделан на Центральноазиатский регион коллективной безопасности. В частности, в Кыргызстане у нас запланировано учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, в Казахстане – с миротворческими силами, и с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона – в Таджикистане", – заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает "Sputnik.Казахстан".

Представитель объединенного штаба отметил, что о сроках или полигонах пока нет точной информации. Она будет представлена по итогам консультаций, которые должны начаться уже в декабре этого года. "И обязательно мы все это дело уточним и будем доводить до заинтересованных лиц", – пообещал Сидоров.

Ранее в Совбезе России заявили, что ключевая цель Запада – создать "полыхающую" Евразию. В частности, в МИД России отмечали, что политика Запада создает риск распространения террористической угрозы в странах Центральной Азии. В ФСБ также предупреждали, что международные террористические организации намерены захватить власть в регионе "при активном участии американских и британских спецслужб". Дестабилизацией региона США хотят отвлечь внимание России с Украины на восточное направление. При этом Вашингтон активно пытается вовлечь в свою военную орбиту Казахстан.


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URL: https://www.vb.kg/433566
Теги:
ОДКБ, учения
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