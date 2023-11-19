Бердибай Саматов: Если ты истинный мусульманин, то зачем тебе оружие?

Ислам, зачастую, политики используют в своих корыстных целях, манипулируя для этого чувствами верующих. Об этом в эфире своей авторской программы "Аспекты безопасности" заявил обозреватель Бердибай Саматов, по словам которого, рост числа сторонников этой религии, с одной стороны, благоприятствует ее дальнейшему развитию и популярности, с другой – приводит к росту религиозного экстремизма. Хотя, в общем, так было всегда. Политики во все времена пытались использовать религию в своих целях.

"Те, кому, в прямом смысле, выгодно держать население планеты в страхе и постоянном напряжении, давно научились манипулировать не только сознанием людей, но и чувствами верующих, их любовью к Всевышнему. В наше время существуют целые институты, специализирующиеся на разработке необходимых учебных программ по подготовке проповедников, программ, которые ничего общего с традиционными устоями Ислама не имеют. Развитие радикальных направлений, поддержка экстремистских течений, противостояние традиционному Исламу имеет главную цель: разобщение Уммы, раздробить мусульманское сообщество в мире на тысячи мелких противоборствующих ячеек. Эта стратегия политиков – разделяй и властвуй, к великому сожалению, сегодня реализуется достаточно успешно.

Последователи любой религии, прежде всего обычные люди. А человеку свойственно ошибаться, как говорится, "эраре хуманум эст". Человек – существо слабое, так говорили философы во все времена. И во все времена, любая религия подвергалась испытаниям, вызванным внутренними разногласиями, искажениями истины, попытками переиначить толкования основополагающих догм, прописанных в Священном послании. Например, Христианство за свою историю пережило немало попыток теологических ревизий, православие и католическая церковь – это главная трещина единой религии, но и в каждой из них существует десятки, сотни религиозных ответвлений, сект, течений и церквей, которые не только не согласуются с основами данной религии, но и вовсе противоречат им. И все это сотворили политики во имя собственного благополучия и власти, во имя права повелевать и править миром.

Религия Аллаха, также многократно подвергалась подобным испытаниям. По мнению экспертов-теологов, Ислам, как никакая другая религия, раздроблена на многочисленные течения. Согласно Священному писанию, Ислам – это вера любви, добра и покорности. Но существует огромное количество самых разных течений радикального толка, есть течения, проповедующие взгляды экстремистской направленности, в основе которых лежит идея исключительности мусульман и противопоставление их всем остальным, живущим на земле. История показывает наглядно, что распространение подобных идей среди правоверных мусульман, слишком часто выливается в кровавые акции устрашения, в террор, в противопоставление религии добра всему миру. Хотят ли этого истинные последователи Ислама, правоверные мусульмане? Однозначно, нет. Потому что это разрушает их мир, их веру, противоречит нравственным канонам, которые заключены в Священном Коране. Но, тем, кто борется за власть на планете разрушение мира любви и добра приносит неплохие дивиденды, а значит войны, противостояние религий, террор и мракобесие им на руку.

Как все эти рассуждения относятся к вопросам национальной безопасности Кыргызстана? В нашей стране, независимо от того, что Кыргызская Республика – согласно Конституции страны, является светским государством, подавляющее большинство населения считает себя мусульманами и придерживается канонов традиционного Ислама. Долгие годы в Кыргызстане религиозные общины существовали и развивались вне контроля и пристального внимания со стороны государства, самостоятельно и во многом, произвольно работали над привлечением верующих в лоно религии, вели проповеди, учили мусульман основам любви и покорности Создателю. Но, думаю, что ключевое слово здесь самостоятельно и произвольно.

История развития современного мира доказывает, что чрезмерная самостоятельность, а тем более, произвольность в делах религии чревата серьезными идеологическими последствиями. И они, как правило, не заставляют себя ждать. По мнению специалистов, в Кыргызстане за годы независимости и демократического развития нашли приют представители многих религиозных течений, деятельность которых либо совсем запрещена, либо значительно ограничена в других странах. Свобода выбора, свобода вероисповедания в нашей стране, очевидно, дала им такую возможность.

Сегодня государство принимает все меры по выявлению и обезвреживанию организаций, которые проповедуют религиозные взгляды и ценности радикальной и экстремистской направленности. Так, специалистами органов национальной безопасности, в ходе проверки деятельности ряда мечетей в городе Ош были задержаны 11 человек по подозрению в организации и ведении запрещенной религиозной деятельности, радикальной направленности. При обыске по месту их основной деятельности и домов, сотрудники ГКНБ обнаружили схроны оружия, боеприпасов, гранат и других взрывчатых веществ. По возбужденному уголовному делу ведется следствие, а также проводятся мероприятия по выявлению граждан, имеющих отношение к фигурантам уголовного дела.

Если ты обычный человек, верующий в Аллаха, истинный мусульманин, зачем тебе в мирное время боевое оружие, патроны и гранаты, зачем? Этим вопросом задается Председатель Государственного комитета национальной безопасности, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев. И правда, зачем? Зачем правоверному мусульманину оружие, кому и что они хотели доказать, кого и за что собирались наказать, когда бы тому настало время? В этих и других вопросах, конечно же, будет разбираться следствие. И скорее всего ответы на них будут получены. Но важно не только это. Важно, чтобы работа по выявлению и искоренению очагов религиозного радикализма и экстремизма в Кыргызстане была продолжена. Специалисты уверены, что это только часть злокачественной опухоли, метастазы которой, за годы самостоятельного развития, наверняка успели охватить многие регионы республики" - заявил Бердибай Саматов.