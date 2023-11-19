В Оше построят муниципальный асфальтобетонный завод

В 2024 году в городе Ош с целью повышения объемов, сроков и качества работ по ремонту городских дорог запланировано строительство муниципального асфальтобетонного завода и дробилки.

В связи с этим, сегодня мэр города Ош Бакытбек Жетигенов ознакомился с карьером, где планируется строительство муниципального асфальтобетонного завода на территории пригородного села Озгур.

В рамках мероприятия руководителям профильных служб даны поручения по началу соответствующих подготовительных мероприятий.

Помимо этого, УМС города Ош дано поручение усилить контроль за соблюдением условий договора аренды участков, используемых в целях добычи сырья для строительных материалов (песка, глины, щебня, камня и др), в частности вопроса своевременного поступления средств в местный бюджет.

Напомним, если в городе Ош до августа 2023 года оплата аренды за пользование земли по добыче сырья для строительных материалов (карьеров) составляла 500 сомов за 1 га в год, то в целях повышения доходной части бюджета с августа текущего года аренда данной категории земель была повышена до 300 000 сомов за 1 га.