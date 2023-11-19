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Силовики и активисты провели шахматный турнир "Кубок Солидарности"

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Вчера, 18 ноября 2023 года, Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики и Кыргызским шахматным союзом проведен турнир любителей шахмат "Кубок солидарности" среди правоохранительных органов КР и представителей гражданского общества. Всего в соревновании и испытании своих сил приняли участие 25 сотрудников из 5 групп. В турнире приняли участие представители Департамента уголовного розыска КР, Генеральной прокуратуры, МВД, уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции КР и гражданского общества.

Данный турнир организован в целях улучшения развития и распространения интеллектуальных видов спорта, в том числе шахмат, а также создания неформальной площадки для диалога органов государственной власти и гражданского общества с целью укрепления отношений между ними.

Всего игра проводилась в 7 туров, в результате чего были вручены отдельные награды сотрудникам-мужчинам и отдельные награды сотрудникам-женщинам. Премии в размере 100 000 сомов были вручены работникам женского и мужского пола, занявшим первое место, 75 000 сомов – занявшим 2 место, 50 000 сомов – работникам, занявшим 3 место.


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URL: https://www.vb.kg/433583
Теги:
ГКНБ, шахматы, Кыргызстан
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