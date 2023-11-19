Кыргызский кинематограф возник из русского кино, и эту связь нельзя терять

Кыргызскому кино в этом году исполняется 82 года. Отсчет ведется с 17 ноября 1941 года, когда было принято постановление Совнаркома Киргизской ССР о создании студии кинохроники в городе Фрунзе. Позже, в 1961 году она была переименована в "Киргизфильм", а в 2002 году ей присвоено имя выдающегося кыргызского режиссера Толомуша Океева.

Отмечать День кино в Кыргызстане стали много позже, только в 1994 году. Тогда-то и было решено определить в качестве праздничной даты день 17 ноября.

В этом году в дни его празднования в столице, с 17 по 21 ноября, пройдет первый Бишкекский международный кинофестиваль. По поручению президента Садыра Жапарова он станет ежегодным событием. В этом году мероприятие посвящено 95-летию писателя Чынгыза Айтматова. Почетной гостьей кинофестиваля станет звезда турецкого кино, режиссер Тюркан Шорай, снимавшаяся в фильмах по мотивам произведений Айтматова.

А еще в преддверии Дня кино в Бишкеке на торце здания на пересечении улиц Байтик Баатыра и Кулатова появился новый мурал, посвященный фильму "Алые маки Иссык-Куля", снятому великим кинорежиссером, народным артистом Кыргызской Республики Болотбеком Шамшиевым, где главную роль сыграла Айтурган Темирова, народная артистка Кыргызской Республики и супруга режиссера. Мурал создан в целях сохранения памяти о наследии Кыргызстана и о человеческих ценностях, отраженных в творчестве Болотбека Шамшиева.

Ни для кого не секрет, что в зарождении и становлении кыргызского кино огромную роль сыграла Россия, которая является преемницей Советского союза. Ведь среди первых сотрудников "Киргизфильма" были кинематографисты "Ленфильма", эвакуированные из блокадного Ленинграда в Фрунзе.

"Без Советского Союза и кыргызского кино не было бы. Именно благодаря советскому правительству, советской экономике и появилось кыргызское кино, все наши кинорежиссеры - киномастера", - считает режиссер Замир Эралиев.

По его словам, это связано с тем, что в те годы национальному кинематографу уделялось серьезное внимание, выделялись большие деньги.

"На полнометражный фильм давали от 300 000 до 500 000 рублей, что по тому курсу было около миллиона долларов. Это ведь серьезная сумма! Те фильмы были обеспечены хорошими актерами, хорошей техникой, и фильмы снимались по утвержденному плану. Полнометражный фильм снимался почти год, а сейчас, в лучшем случае за один - три месяца", - продолжил он.

Сегодня, по мнению заслуженного режиссера, отечественный кинематограф продолжает развиваться, и это хорошо. У него есть определенные достижения. Но, конечно, не такие как в советскую эпоху.

""Могу сказать, что в то время у кинематографа были по-настоящему высокие и серьезные достижения, - говорит Эралиев. - Актеров того масштаба, которые были в советское время, сейчас нет. Сценарии каждый пишет сам, никто их особенно не проверяет с идеологической стороны, творческой стороны. Конечно, небольшой контроль есть, но его сейчас никто не любит. Правильно, все радуются свободе".

Для сравнения при СССР в республике насчитывалось около 200 кинотеатров. После развала Союза большая их часть была приватизирована, а затем и вовсе перепрофилирована под разные нужды. Таким образом сегодня по стране функционируют только 15 кинотеатров, в Бишкеке основная их часть. Учитывая, что почти все они находятся в частных руках - это стало просто бизнесом, кино больше не является инструментом общей идеологии.

К тому же после развала СССР финансирование быстро прекратилось, на кино денег не было. Сегодня молодые ребята пытаются возродить отечественный кинематограф, но скромные бюджеты не дают им возможность заявить о себе масштабно. Между тем столичные кинотеатры крутят зарубежный репертуар, который пополняет бюджет голливудских киностудий. Соотношение иностранных и отечественных кинокартин примерно 70% на 30%.

"Как бывший руководитель "Кыргызкино", я знаю, что надо создать систему хороших кинотеатров. Если у нас будут работать только американцы и европейцы, они хотят зарабатывать на наших рынках и иметь деньги, то это же тоже плохо. Это значит не развивается национальное кино. Например, французы запускают в свои кинотеатры только 15%-20% голливудских картин. Европа тоже думает о национальном кино, чтобы деньги оставались в своей киноэкономике и развивали свой кинематограф", - считает Замир Эралиев.

Что еще не менее важно, по мнению Эралиева, это создание механизмов для иностранного финансирования сферы кино. Так, Россия и сегодня могла бы поддержать кыргызский кинематограф, если бы была продуманная предсказуемая схема.

"Пять лет назад я обращался в Фонд кино, для съемок картины по роману Чынгыза Айтматова. Мне готовы были предоставить хорошее финансирование, очень большие деньги, но при условии, что я найду российского продюсера, который будет распоряжаться ими. Я такого человека, которому доверял я, и который бы доверял мне - не нашел. И потому фильм не был снят. То есть у нас сегодня нет механизмов для финансирования иностранцами отечественного кинематографа. Поэтому, мне кажется, если мы говорим о кино, нужно создать такой механизм, который позволит России выйти на наш рынок, а нам на их экраны", - уверен заслуженный режиссер.

И это действительно важно, если мы хотим воспитать молодое поколение, которое будет любить свою родину и защищать ее в случае необходимости. Для этого Кыргызстану просто необходимо создавать свое кино. Кыргызстанцы не должны воспитываться на чужой идеологии. Тем более теперь, когда у нас такие разные с Западом взгляды на происходящее в мире. Другое дело Россия. Благодаря столетиям проживания в составе единого государства наши страны объединяет общее культурно-цивилизационное и языковое пространство. Схожая ментальность, общие традиционные ценности способствуют взаимопониманию кинематографистов и популярности их продукции у зрителей обоих государств.

К слову, КР и РФ в прошлом уже имели успешный опыт сотрудничества в этой сфере и вполне могут повторить его снова. А начать тесное взаимодействие можно с Дней кино России и Кыргызстана, с совместных кинокартин.

"Да, в царское время была цензура, но был Гоголь, был Пушкин. В Советское время была цензура, но советский кинематограф влиял на движение мирового кинематографа. Сегодня я не могу сказать, что кыргызский кинематограф определяет движение мирового кинематографа. Он где-то в средних рядах. У нас есть хорошие картины, они зарабатывают неплохие деньги. Но, понимаете, работают только на нашего зрителя. Это тоже плохо, надо работать так, чтобы у нас был свой зритель и в Китае, и в Европе, и, тем более, в России. Мы возникли из русского кино, а потом уже начали перенимать традиции из европейского, американского кино и потому эту связь нельзя терять!", - заключил режиссер Замир Эралиев.