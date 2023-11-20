Погода
$ 89.02 - 89.72
€ 96.20 - 97.20

20 ноября в Бишкеке пройдет ряд культурных мероприятий

194  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

20 ноября в Бишкеке пройдет ряд культурных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По её данным, в 10:00 в Государственном национальном русском драматическом театре имени Ч. Айтматова состоится церемония прощания с народной артисткой КР, актрисой Государственного национального русского драматического театра имени Ч. Айтматова Татьяной Стрельцовой.

В 11:00 в филармонии начнется торжество в честь 70-летия кыргызского и советского тяжелоатлета, двукратного чемпиона Европы и четырехкратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера КР, кавалера ордена "Манас" III степени Каныбека Осмоналиева.

В 14:00 на перекрестке улиц Эркиндик-Чуй состоится открытие памятника Герою Кыргызской Республики, народному писателю Туголбаю Сыдыкбекову.

В 18:00 в Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова состоится большой программный концерт, посвященный 55-летию творчества Замирбека Усонбаева, народного артиста КР, лауреата Токтогульской государственной премии. В рамках концерта будут подведены итоги конкурса среди исполнителей, объявленного Министерством культуры по случаю 55-летия творчества Замирбека Усонбаева, и состоится награждение победителей.

Программа Бишкекского международного кинофестиваля 20 ноября продолжится в 10:30 в инновационном центре Кыргызпатента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433587
Теги:
Министерство культуры и туризма, памятник, театр, юбилей, Бишкек, Открытие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  