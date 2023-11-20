20 ноября в Бишкеке пройдет ряд культурных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По её данным, в 10:00 в Государственном национальном русском драматическом театре имени Ч. Айтматова состоится церемония прощания с народной артисткой КР, актрисой Государственного национального русского драматического театра имени Ч. Айтматова Татьяной Стрельцовой.

В 11:00 в филармонии начнется торжество в честь 70-летия кыргызского и советского тяжелоатлета, двукратного чемпиона Европы и четырехкратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера КР, кавалера ордена "Манас" III степени Каныбека Осмоналиева.

В 14:00 на перекрестке улиц Эркиндик-Чуй состоится открытие памятника Герою Кыргызской Республики, народному писателю Туголбаю Сыдыкбекову.

В 18:00 в Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова состоится большой программный концерт, посвященный 55-летию творчества Замирбека Усонбаева, народного артиста КР, лауреата Токтогульской государственной премии. В рамках концерта будут подведены итоги конкурса среди исполнителей, объявленного Министерством культуры по случаю 55-летия творчества Замирбека Усонбаева, и состоится награждение победителей.

Программа Бишкекского международного кинофестиваля 20 ноября продолжится в 10:30 в инновационном центре Кыргызпатента.