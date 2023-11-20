Юношеская сборная КР по дзюдо завоевала 5 медалей на чемпионате Азии

Члены юношеской сборной КР по дзюдо завоевали 5 медалей (1 золотую, 1 серебряную, 3 бронзовые) на чемпионате Азии, проходившем в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта

По ее данным, среди девушек Жанар Жолдошева завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг, а Акмаржан Турдажиева – серебряную медаль в категории +70 кг.

Среди юношей бронзовые медали завоевали Адис Орозмаматов в весовой категории до 55 кг, Арсен Анарбеков в весовой категории до 73 кг и Даут Полтушев в весовой категории до 90 кг. По общекомандному зачету отечественные спортсмены заняли 5 место.

Отметим, что чемпионат Азии по дзюдо среди подростков и юношей проходил в Ташкенте с 16 ноября по 19 ноября.