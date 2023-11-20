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Юношеская сборная КР по дзюдо завоевала 5 медалей на чемпионате Азии

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- Назгуль Абдыразакова
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Члены юношеской сборной КР по дзюдо завоевали 5 медалей (1 золотую, 1 серебряную, 3 бронзовые) на чемпионате Азии, проходившем в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта

По ее данным, среди девушек Жанар Жолдошева завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг, а Акмаржан Турдажиева – серебряную медаль в категории +70 кг.

Среди юношей бронзовые медали завоевали Адис Орозмаматов в весовой категории до 55 кг, Арсен Анарбеков в весовой категории до 73 кг и Даут Полтушев в весовой категории до 90 кг. По общекомандному зачету отечественные спортсмены заняли 5 место.

Отметим, что чемпионат Азии по дзюдо среди подростков и юношей проходил в Ташкенте с 16 ноября по 19 ноября.


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URL: https://www.vb.kg/433591
Теги:
золото, молодежь, Узбекистан, чемпионат, Кыргызстан
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