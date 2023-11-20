В России трудовые мигранты из Индии начали вытеснять таджиков и узбеков

В России находится больше 11 миллионов трудовых мигрантов из безвизовых стран ближнего зарубежья. Но скоро ситуация может поменяться. На пятки гражданам Таджикистана и Узбекистана наступают индийцы и китайцы, претендующие занять места на российских предприятиях. Руководитель департамента дальнего зарубежья компании "Финвал" Сергей Суворов рассказал на конференции, посвященной трудоустройству, что происходит на рынке труда иностранных работников, передает mk.ru.

Дефицит рабочей силы в России составляет 40%; персонала не хватает половине (54%) компаний. При этом граждане ближнего зарубежья продолжают покидать нашу страну. Яркий пример: Синявинская птицефабрика в Ленинградской области в августе этого года оказалась на грани закрытия, поскольку 30% граждан Узбекистана и Таджикистана уехали на родину.

Почему жители стран СНГ уезжают из России? Первая и главная причина – резкое падение курса рубля, которое произошло в марте 2023 года. Уровень доходов у мигрантов упал минимум на треть. Еще в марте за 12-часовую смену трудовые мигранты просили 1800 рублей. Через месяц сумма повысилась до 3500 рублей. У работодателей доходы не увеличились, они не готовы платить гастарбайтерам в два раза больше, а последние не хотят работать за прежнюю зарплату.

- Вторая причина отъезда жителей Средней Азии – страх мобилизации. Я говорю не только о мигрантах, которые получили российские паспорта в последние 5-7 лет, но и о тех, кто работает по патенту. И третья причина – обострение ксенофобии. Не буду вдаваться в подробности. Скажу лишь, что в России есть такое, хотя ничего подобного в других странах граждане Таджикистана и Узбекистана не испытывают, - комментирует Сергей Суворов.

Мигранты, которым для въезда и работы в России требуется виза, в основном едут из трех стран, продолжает эксперт. На первом месте - Китай. Правда, в Центральной России представителей Поднебесной не видно, в основном они трудятся на Дальнем Востоке и в Сибири, причем, в силу менталитета, только у китайских работодателей.

На втором месте – Вьетнам, который, впрочем, вскоре может покинуть "пьедестал". "В последние пять лет с представителями этой страны стало сложно договариваться. Уровень жизни во Вьетнаме вырос, зарплаты увеличились. Не скажу, что сравнялись с российскими, но из вариантов "остаться в своей стране" или "ехать в холодную Россию" вьетнамцы чаще всего выбирают первый", - поясняет Сергей Суворов.

Интересная ситуация и с Индией, которая в этом году впервые вышла на первое место по численности населения, обогнав Китай. Почти у всего полуторамиллиардного населения уровень жизни остается низким, и рынок труда там неисчерпаем. Средняя зарплата в Индии, кроме относительно благополучной столицы, - 15 тысяч в переводе на российские рубли.

Проблема в том, что представители визовых стран плохо владеют русским языком. Но этот негативный момент перевешивают сразу несколько факторов. Прежде всего - большое количество желающих работать в России: отечественным предпринимателям есть из кого выбирать. Плюс жесткая привязка не только к российскому региону, но и к конкретному работодателю, у которого они по закону обязаны работать, как обычно прописывается в договоре, не меньше трех лет. В этом - серьезное отличие от граждан Таджикистана, Узбекистана, Армении или Белоруссии, которые без зазрения совести могут всей бригадой в любой момент уйти на соседнее производство, где им пообещали зарплату на тысячу рублей больше.

Наконец, знание языка не нужно в швейном производстве и в пищевой промышленности – рыбо-, мясообработке и так далее. На крупные российские предприятия этих отраслей охотно едут индийцы (80%), ланкийцы, непальцы и пакистанцы (почти 20%). Средняя сдельная зарплата у них - 80-120 тысяч рублей в месяц. Такую сумму в своей стране эти люди заработают в лучшем случае за полгода.