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В Казахстане мать подозревается в убийстве 7-летней дочери

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Мать 7-летней девочки, ранее пропавшей в Экибастузе, задержали по подозрению в убийстве дочери. Задержан и знакомый женщины, передает Orda.kz.

По информации департамента полиции, девочку убила мать, а мужчина скрыл следы.

Подозреваемые дали признательные показания.

"По подозрению в убийстве несовершеннолетней сотрудниками полиции задержаны мать и ее знакомый, который по ее просьбе скрыл следы преступления. Задержанные дали признательные показания", - сообщили в ДП региона.

Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 99 УК РК "Убийство".

17 ноября в Павлодарской области пропала 7-летняя Милана Давыдова. Полиция, МЧС и волонтеры искали ребенка трое суток, но нашли ее мертвой.

Источник: orda.kz


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URL: https://www.vb.kg/433598
Теги:
Казахстан, убийство ребенка, семья
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