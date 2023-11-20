В Казахстане мать подозревается в убийстве 7-летней дочери

Мать 7-летней девочки, ранее пропавшей в Экибастузе, задержали по подозрению в убийстве дочери. Задержан и знакомый женщины, передает Orda.kz.

По информации департамента полиции, девочку убила мать, а мужчина скрыл следы.

Подозреваемые дали признательные показания.

"По подозрению в убийстве несовершеннолетней сотрудниками полиции задержаны мать и ее знакомый, который по ее просьбе скрыл следы преступления. Задержанные дали признательные показания", - сообщили в ДП региона.

Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 99 УК РК "Убийство".

17 ноября в Павлодарской области пропала 7-летняя Милана Давыдова. Полиция, МЧС и волонтеры искали ребенка трое суток, но нашли ее мертвой.

Источник: orda.kz