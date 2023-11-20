Минцифры Кыргызстана меняет правила онлайн-аукционов для госномеров

Министерство цифрового развития внедряет существенные изменения в правила использования портала онлайн-аукционов для приобретения государственных номерных знаков с особенными комбинациями цифр и букв. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Изменения в блокировке пользователей:

До настоящего момента, блокировка пользователей, не оплативших государственные номера, производилась без возможности разблокировки вне зависимости от срока давности. Новые правила установят срок блокировки до 6 месяцев.

Правила блокировки/разблокировки пользователей:

• Победители онлайн-аукциона, но не оплачивающие итоговую цену за сертификат на госномер более трех раз, будут временно заблокированы на портале на срок до 6 месяцев.

• Участники, предложившие вторую наибольшую цену, но не оплатившие ее за сертификат, подлежат блокированию на портале nomer.srs.kg на срок до 6 месяцев.

• После блокировки участник может приступить к участию в онлайн-аукционе через 6 месяцев. Однако, при повторной неоплате более трех раз, участник будет заблокирован без возможности участия в будущих аукционах.

• Лица, не выкупающие забронированные сертификаты на номерные знаки без проведения аукциона более трех раз, будут временно заблокированы на портале nomer.srs.kg на срок до 6 месяцев. После блокировки они смогут приобрести номерные знаки без проведения аукциона через 6 месяцев. В случае повторной неоплаты за сертификат на номерные знаки без аукциона более трех раз, участник будет заблокирован без возможности приобретения номерных знаков без проведения аукциона.

Также, обновлен формат QR-кода, который отображает информацию и позволит получить статус действительности сертификата, номер сертификата, государственный регистрационный номер и ФИО владельца.