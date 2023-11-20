Ташиев не один. С ним президент и народ

Материал о том, что глава ГКНБ генерал Ташиев оказался в эпицентре борьбы за национальную безопасность, защищая ее со всех сторон, просмотрели около миллиона людей. Не хочется называть их безликими словами вроде "читатели" или "интернет-пользователи": это именно люди, граждане Кыргызстана, которые искренне переживают за будущее страны, понимают, что будущее зависит от начатых действующей властью преобразований.

Очень многие, судя по комментариям, тревожатся за Камчыбека Ташиева и волнуются, что генерал в одиночку сражается с такими кажущимися непобедимыми монстрами, как криминал, коррупция, терроризм и религиозный экстремизм.

Действительно, как верно заметил политолог Бакыт Бакетаев, Кыргызстан отходит от страусиной политики. Власть больше не прячется и не старается в ущерб стране угодить всем и каждому, а уверенно идет выбранным путем. И Ташиев ведет себя нетипично для человека на его должности. Мы прекрасно помним его предшественников – бойцов невидимого фронта. Настолько невидимого, что об их работе по укреплению нацбезопасности можно было только догадываться. Даже не догадываться, а лишь предполагать, что какая-то работа в этом направлении, наверное, ведется.

Ташиев живет и действует с открытым забралом. Потому и рискует гораздо больше других. Буквально месяц назад, в середине октября, генерал уже получил черную метку. Из Узбекистана в Кыргызстан тайно прибыли трое киллеров, признавшихся на допросе, что целью их было отомстить за ликвидированного Кольбаева. Отомстить кому? Ясно кому. Тому, кто автор операции по задержанию Коли-Киргиза.

Кстати, тогда, в октябре, народ, дезинформированный некоторыми информагентствами, тоже переживал, что председатель ГКНБ якобы чуть ли не в одиночку спланировал и провел эту спецоперацию, забыв поставить в известность первое лицо государства. Народ, с одной стороны, возмущался: не много ли генерал на себя берет, работая автономно от президента? С другой стороны, сочувствовал ему: надо же, мол, бросили Камчыбека Кыдыршаевича в самое пекло войны с организованной преступностью и оставили без помощи и поддержки…

И те, и другие были неправы. Камчыбек Ташиев – не один воин в поле. Все его действия согласованы с президентом Жапаровым и являются частью их общего плана по восстановлению утраченной за много лет государственности.

Оба подошли к этому вопросу основательно и серьезно. Отлично осознавая, что для развития, расцвета и процветания Кыргызстану необходимы инвестиции, и так же хорошо понимая, что зарубежный инвестор не пойдет в страну, у которой есть двойное дно в виде распоясавшегося криминалитета. Что никому не выгодно вкладывать деньги в насквозь коррумпированное государство, где существуют и прочие риски.

Два года назад президент и глава ГКНБ сделали первые заявления-обращения к тем, кто тормозит развитие Кыргызстана. Обращения, которые стали первой частью программы по радикальному переустройству общественно-политической жизни в республике. Адресовались обращения всем, кто не живет по закону, и главным образом – криминальной верхушке. Лидерам криминального мира предлагалось на добровольной основе отказаться от преступного прошлого и начать сугубо созидательную деятельность ради страны и народа. В этом случае им гарантировались свобода и отсутствие претензий. В случае же отказа от "перековки" генерал Ташиев прямо предупреждал: не обижайтесь.

Кто-то из кримавторитетов внял этим советам-предупреждениям. Остальные… не должны обижаться. Хотя все равно почему-то чувствуют себя обиженными.

Как раз для того, чтобы оградить Камчыбека Ташиева от этих обиженных, президент Жапаров распорядился усилить его личную охрану. Но и сам президент постоянно с ним рядом, плечом к плечу в битве за возвращение Кыргызстана.

Как часть общего плана, общей долгосрочной программы – разделение обязанностей. Президент обеспечивает привлечение инвестиций, председатель ГКНБ обеспечивает нормальные условия для инвесторов.

А огромное количество адекватных граждан поддерживают их обоих.