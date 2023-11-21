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Российские телеканалы заблокировали в Казахстане

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В Казахстане заблокировали сервис Spuntik24, позволявший смотреть различные телеканалы, включая российские, передает СМИ.

Официальной причиной блокировки указывается "Распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории РК". При этом предписание датируется 16 июнем 2023 года.

RT, например, указывает Sputnik24 как одну из интернет-платформ, на которых телеканал Маргариты Симоньян можно смотреть онлайн.

Стоит отметить, что сервис был заблокирован также в Эстонии в апреле 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/433606
Теги:
Казахстан, Россия
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