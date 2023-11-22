Фуркат Гапаров: Саранча в Афганистане - катастрофа для всей ЦА

Профессор института карантина и защиты растений Узбекистана Фуркат Гапаров, во время своего выступления в Бишкеке на тринадцатом ежегодном техническом семинаре по борьбе с саранчой в странах Центральной Азии и Кавказа, заявил, что международное сообщество должно поддержать Афганистан в трудное время, а именно оказать содействие в борьбе с саранчой, иначе вредное насекомое станет катастрофой не только для стран региона, угроза гораздо шире местной локации. Эксперт напомнил уникальную способность насекомого перемещаться через моря и реки. А также он привел примеры из истории, когда именно саранча ставила на грань вымирания города и целые регионы.

Его выступление, напомним, стало реакцией на выступление ученых-аграриев из Афганистана, которые рассказали о тяжелой ситуации с саранчой, о трудностях, с которыми они пытаются справится, но у них не получается. Например, сложно добраться до очагов и регионов, пораженных саранчой, то есть нужны мотоциклы, топливо и средства для проведения исследований. Особо тяжелая ситуация с саранчой в провинциях Баглан и Кундуз.

Оказалось, попытки Международных организаций помочь в решении вопроса натыкаются на санкции, которые были введены против Афганистана и это подтвердила одна из сотрудниц ФАО. По ее словам, международные организации могут оказывать только гуманитарную помощь, но этого недостаточно, чтобы решить проблему. А нужны финансовые средства для закупки топлива, техники, и многое другое.

В этой связи профессор профессор Гапаров заявил, что поддерживает коллегу из Афганистана, так как, по его словам, это сложный и большой труд - обуздать разгул саранчи.

"Узбекистан постоянно оказывает помощь Афганистану, и мы видим реальную жизнь народа многострадальной страны. В Афганистане сокращены посевы опийного мака, и международное сообщество должно поддержать соседей в трудное время - оказать содействие в борьбе с саранчой. Саранча - прямая угроза голодной смерти многочисленному населению Афганистана и соседних стран, угроза продовольственной безопасности ЦА.

Мы готовы проводить семинары , готовить специалистов у себя, у нас наработан большой опыт. Также Россия заявляла о готовности помогать афганскому народу" - сказал профессор

Отметим, в Бишкеке проходил Семинар, который организован Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных

Наций (ФАО) в тесном сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики, при финансовой поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Агентства США по международному развитию (USAID).