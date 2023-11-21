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В Бишкеке и Чуйской области обнаружены алкогольные подпольные цеха

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В Бишкеке и Чуйской области обнаружены подпольные цеха по производству алкоголя. Об этом сообщает пресс-службаГКНБ.

По ее данным, 17 ноября 2023 года на территории Чуйской области и города Бишкек, в частности в торговом центре "Береке универсал" обнаружена крупная партия готовой алкогольной продукции с сомнительными акцизными марками с изъятием.

- алкогольная продукция в количестве 12159 ед.;

- сомнительные акцизные марки 4676 штук;

- спирт 474,5 литров;

- этикеток более 7000 штук;

- алкогольная продукция (самогон) 889 литров;

- аппарат для приготовления алкогольной продукции 3 ед.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела, имеющих значение для уголовного дела.


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URL: https://www.vb.kg/433615
Теги:
алкоголь, контрабанда, Чуйская область, Бишкек, ГКНБ
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