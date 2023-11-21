Два новых RestPoint открылись на юге страны

На трассе Бишкек-Ош появились две новых точки отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Фондра развития туризма в КР.

По ее данным, один Restpoint открылся в Джалал-Абаде, второй – на въезде в город Кара-Куль.

RestPoint – это возможность для туристов и путешественников отдохнуть, получить информацию, зарядить гаджеты. Здесь можно выпить кофе или чай, перекусить и принять душ. Предусмотрены туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, комната для социальных нужд, также появятся зарядные станции для электромобилей. В каждом RestPoint есть туристический интерактивный дисплей, содержащий всю необходимую для путешественников информацию – о маршрутах, достопримечательностях и интересных местах поблизости. Работать точки отдыха будут круглогодично. В них предусмотрено отопление, горячее водоснабжение и канализация.

Сегодня прошла торжественная церемония открытия новых RestPoint. В Джалал-Абаде в ней участвовали вице-президент Фонда поддержки развития туризма Болотбек Дыйканбаев, первый заместитель полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области Эркинбек Маматаев и мэр города Джалал-Абад Эрнисбек Ормоков.

RestPoint уже отлично зарекомендовали себя в Кыргызской Республике. Первыми точки отдыха оценили путешествующие на Иссык-Куль, которые останавливались передохнуть в RestPoint в Кемине на повороте на объездную. Он открылся в апреле и сразу же стал популярным местом отдыха, особенно среди иностранных туристов. На трассе Бишкек-Ош подобных по уровню комфорту мест до сих пор не было, поэтому их с нетерпением ждали как туристы, так и местные жители.

Готовятся к открытию еще три RestPoint, два на юге – в Барпы и Узгене, один на Иссык-Куле, в селе Саруу. Все точки отдыха расположены на популярных и оживленных туристических маршрутах и междугородних трассах