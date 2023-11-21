Погода
$ 89.02 - 89.72
€ 96.20 - 97.20

Два новых RestPoint открылись на юге страны

133  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На трассе Бишкек-Ош появились две новых точки отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Фондра развития туризма в КР.

По ее данным, один Restpoint открылся в Джалал-Абаде, второй – на въезде в город Кара-Куль.

RestPoint – это возможность для туристов и путешественников отдохнуть, получить информацию, зарядить гаджеты. Здесь можно выпить кофе или чай, перекусить и принять душ. Предусмотрены туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, комната для социальных нужд, также появятся зарядные станции для электромобилей. В каждом RestPoint есть туристический интерактивный дисплей, содержащий всю необходимую для путешественников информацию – о маршрутах, достопримечательностях и интересных местах поблизости. Работать точки отдыха будут круглогодично. В них предусмотрено отопление, горячее водоснабжение и канализация.

Сегодня прошла торжественная церемония открытия новых RestPoint. В Джалал-Абаде в ней участвовали вице-президент Фонда поддержки развития туризма Болотбек Дыйканбаев, первый заместитель полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области Эркинбек Маматаев и мэр города Джалал-Абад Эрнисбек Ормоков.

RestPoint уже отлично зарекомендовали себя в Кыргызской Республике. Первыми точки отдыха оценили путешествующие на Иссык-Куль, которые останавливались передохнуть в RestPoint в Кемине на повороте на объездную. Он открылся в апреле и сразу же стал популярным местом отдыха, особенно среди иностранных туристов. На трассе Бишкек-Ош подобных по уровню комфорту мест до сих пор не было, поэтому их с нетерпением ждали как туристы, так и местные жители.

Готовятся к открытию еще три RestPoint, два на юге – в Барпы и Узгене, один на Иссык-Куле, в селе Саруу. Все точки отдыха расположены на популярных и оживленных туристических маршрутах и междугородних трассах


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433621
Теги:
туризм, Кыргызстан, досуг, Открытие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  