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Во время рейда против браконьерства жители напали на милиционеров

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Во время рейда по браконьерству, на сотрудников милиции напали местные жители. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в рамках рейдовых мероприятий сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области на берегу озера возле села Тюп, во время незаконного улова рыбы были задержаны двое местных жителей. В качестве вещественных доказательств у них были изъяты 2-надувные лодки и 7-штук рыболовных сетей, а также на место задержания была вызвана следственно-оперативная группа ОВД Тюпского района.

При подъезде к месту задержания следственно-оперативной группы ОВД Тюпского района их путь загородили около 5-6 автомашин, и вышедшие из автомашин мужчины в количестве более 10 человек стали воспрепятствовать сотрудникам милиции по исполнению своих функциональных обязанностей. Милиционеры потребовали прекратить незаконные действия, однако нарушители не только не остановились, но и оказали активное сопротивление выражаясь нецензурными словами.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД Тюпского района и следственной службой было возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции были установлены и задержаны участники данного инцидента. Ими оказались жители села Тюп, 22-летний Б.Д., 25-летний К.К., 31-летние Т.Н., Ж.Т., Б.Т., 39-летний А.Д., 36-летний И.Р., 29-летний А.У., 36-летний К.М., 35-летний К.Р., 27-летний К.С. и 30-летний К.Н., из них семеро были водворены в ИВС ОВД Тюпского района до принятия меры пресечения судом.

В ходе проведенных неотложных обысков, у четверых задержанных в доме было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств 28 штук синтетических рыболовных сетей, а также 37 штук различных видов рыб и 1 надувная лодка.

Решением Тюпского районного суда в отношении шести задержанных была избрана мера пресечение виде домашнего ареста.

В рамках возбужденного уголовного дела ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/433622
Теги:
Иссык-Кульская область, хулиганство, браконьерство, милиция
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