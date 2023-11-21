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Сурабалдиева: Экс-мэр Бишкека Амантуров должен выплатить 8 млрд сомов

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- Бактыгуль Акжолова
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На заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева высказала свое мнение по поводу кражи около 800 млн сомов из фонда МП "Бишкекасфальтсервиса". По ее словам, экс-главу учреждения Мирлана Амантурова так и не привлекли к ответственности.

По ее словам, дело так и не было завершено.

"В бюджет страны было возвращено всего 25 млн сомов. В результате кражи не были отремонтированы 50 улиц в Первомайском районе: это улицы Васильева, Тулебердиева, Кокчетавская, Волкова, Месароша, Раззакова, Кудрука и так далее. Эти улицы не ремонтируются в течение 5 лет.

Амантурова не посадили и он вернул в 32 раза меньше суммы. Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подчеркнули, что украденные средства из государственного казначейства должны быть возвращены в 10-кратном объеме. Человек, который украл 800 млн сомов, должен выплатить 8 млрд сомов, - отметила нардеп.


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URL: https://www.vb.kg/433623
Теги:
Жогорку Кенеш, Эльвира Сурабалдиева, ремонт дорог, Депутат
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