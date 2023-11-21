Погода
$ 89.02 - 89.72
€ 96.20 - 97.20

В Бишкеке состоялись соревнования по баскетболу среди школьников

180  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке продолжается "Школьная Лига" по 12 видам спорта. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, в соревнованиях принимают участие более 100 общеобразовательных школ, гимназий и частных школ города Бишкек с общим охватом свыше 15 000 школьников.

В рамках программы с 13 по 18 ноября 2023 года на спортивной базе СОШ №95 Ленинского района состоялись соревнования по баскетболу. В турнире приняли участие 19 команд.

По итогам соревнований призовые места среди юношей заняли:

1 место - команда ШГ №72;

2 место - команда ШГ №95;

3 место - команда СОШ №40;

4 место - команда СОШ №47.

Среди девочек:

1 место - команда ШГ №95;

2 место - команда Бишкек Интернейшнл Скул (BIS);

3 место - команда ШГ №31;

4 место - команда СОШ №102.

Все победители и призёры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.

Организатором соревнований выступает департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433624
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  