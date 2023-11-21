В Бишкеке состоялись соревнования по баскетболу среди школьников

В Бишкеке продолжается "Школьная Лига" по 12 видам спорта. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, в соревнованиях принимают участие более 100 общеобразовательных школ, гимназий и частных школ города Бишкек с общим охватом свыше 15 000 школьников.

В рамках программы с 13 по 18 ноября 2023 года на спортивной базе СОШ №95 Ленинского района состоялись соревнования по баскетболу. В турнире приняли участие 19 команд.

По итогам соревнований призовые места среди юношей заняли:

1 место - команда ШГ №72;

2 место - команда ШГ №95;

3 место - команда СОШ №40;

4 место - команда СОШ №47.

Среди девочек:

1 место - команда ШГ №95;

2 место - команда Бишкек Интернейшнл Скул (BIS);

3 место - команда ШГ №31;

4 место - команда СОШ №102.

Все победители и призёры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.

Организатором соревнований выступает департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.