23 ноября в некоторых районах Бишкека не будет воды

23 ноября будет прекращена подача питьевой воды с 09:00 часов до 17:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, район отключения ограниченный:

• 7 мкр №: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15/3, 173/2, 173/6, 16а, 16а/1, начальная школа №20 (бывший детский сад), детский сад в 7 мкр 23/1.

Отключение связано с проведением ремонтных и профилактических работ на водоводе диаметром 300мм.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.