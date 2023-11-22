В Бишкеке проходит международная конференция по коучингу

В Бишкеке проходит международная конференция "Коучинг как путь к изменениям". Одним из основных спикеров на мероприятии был региональный директор Международной Федерации Коучинга (ICF Global) по Европе и Африке Малкольм Филлиес.

В своем выступлении Филлиес подчеркнул важность коучинга как эффективного инструмента для личного и профессионального развития. Он рассказал о том, как коучинг способен стимулировать изменения, помогая людям преодолевать трудности и достигать поставленных целей.

"Коучинг не только предоставляет людям инструменты для решения конкретных проблем, но и стимулирует осознанность, помогая им лучше понимать свои потребности и ценности", - отметил Малкольм Филлиес.

Конференция собрала участников из различных стран, создавая плодотворную платформу для обмена опытом и идеями в сфере коучинга. Участники обсудили актуальные тенденции в области коучинга, поделились своим опытом успешных практик и обсудили возможности сотрудничества для дальнейшего развития этой важной области.

Президент отделения ICF в Кыргызстане Айнура Сагынбаева рассказала изданию vb.kg, что в чаптер ICF-Кыргызстан присоединились не только граждане Кыргызстана, но также жители Дании, Узбекистана, Таджикистана и России.

"Мы гордимся тем, что Кыргызстан как страна и наше сообщество профессиональных сертифицированных коучей теперь являются неотъемлемой частью мирового сообщества. На сегодняшний день профессия коучинга является одной из наиболее динамично развивающихся в секторе экономики и занимает второе место по уровню мобильности развития, согласно оценкам мировых экономистов. Это свидетельствует о ее высоком спросе.

Мы стремимся улучшить коммуникацию внутри своих команд: в бизнесе, государстве и на международном уровне. Я горжусь тем, что в Кыргызстане сформировалось общество коучей, которое теперь официально является частью Международной федерации коучинга. Приглашенный на мероприятие директор Международной Федерации Коучинга (ICF Global) по Европе и Африке Малкольм Филлиес поддерживает нас в этом стремлении, помогая сделать голос кыргызстанских коучей заметным и результативным для нашего сообщества.

Уверены, что каждый человек, освоивший эффективные навыки коммуникации, способствует улучшению обстановки в семье, на работе, в партнерстве и в других областях. Важно отметить, что в чаптер ICF-Кыргызстан вступили не только граждане Кыргызской Республики, но также и жители Дании, Узбекистана, Таджикистана и России, что вновь подчеркивает уникальность Кыргызстана, как точки сбора для творческого объединения, обеспечивающего мобильность и инновационные возможности для всех участников", - подчеркнула Сагынбаева.