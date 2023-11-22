Погода
$ 88.90 - 89.54
€ 96.20 - 97.20

В Бишкеке проходит международная конференция по коучингу

245  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит международная конференция "Коучинг как путь к изменениям". Одним из основных спикеров на мероприятии был региональный директор Международной Федерации Коучинга (ICF Global) по Европе и Африке Малкольм Филлиес.

В своем выступлении Филлиес подчеркнул важность коучинга как эффективного инструмента для личного и профессионального развития. Он рассказал о том, как коучинг способен стимулировать изменения, помогая людям преодолевать трудности и достигать поставленных целей.

"Коучинг не только предоставляет людям инструменты для решения конкретных проблем, но и стимулирует осознанность, помогая им лучше понимать свои потребности и ценности", - отметил Малкольм Филлиес.

Конференция собрала участников из различных стран, создавая плодотворную платформу для обмена опытом и идеями в сфере коучинга. Участники обсудили актуальные тенденции в области коучинга, поделились своим опытом успешных практик и обсудили возможности сотрудничества для дальнейшего развития этой важной области.

Президент отделения ICF в Кыргызстане Айнура Сагынбаева рассказала изданию vb.kg, что в чаптер ICF-Кыргызстан присоединились не только граждане Кыргызстана, но также жители Дании, Узбекистана, Таджикистана и России.

"Мы гордимся тем, что Кыргызстан как страна и наше сообщество профессиональных сертифицированных коучей теперь являются неотъемлемой частью мирового сообщества. На сегодняшний день профессия коучинга является одной из наиболее динамично развивающихся в секторе экономики и занимает второе место по уровню мобильности развития, согласно оценкам мировых экономистов. Это свидетельствует о ее высоком спросе.

Мы стремимся улучшить коммуникацию внутри своих команд: в бизнесе, государстве и на международном уровне. Я горжусь тем, что в Кыргызстане сформировалось общество коучей, которое теперь официально является частью Международной федерации коучинга. Приглашенный на мероприятие директор Международной Федерации Коучинга (ICF Global) по Европе и Африке Малкольм Филлиес поддерживает нас в этом стремлении, помогая сделать голос кыргызстанских коучей заметным и результативным для нашего сообщества.

Уверены, что каждый человек, освоивший эффективные навыки коммуникации, способствует улучшению обстановки в семье, на работе, в партнерстве и в других областях. Важно отметить, что в чаптер ICF-Кыргызстан вступили не только граждане Кыргызской Республики, но также и жители Дании, Узбекистана, Таджикистана и России, что вновь подчеркивает уникальность Кыргызстана, как точки сбора для творческого объединения, обеспечивающего мобильность и инновационные возможности для всех участников", - подчеркнула Сагынбаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433628
Теги:
Кыргызстан, экономика, женщины в бизнесе
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  