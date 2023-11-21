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В Счетной палате прокомментировали заявление генпрокурора КР Зулушева

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Генпрокурор КР Курманкул Зулушев заявил сегодня, 21 ноября 2023 года, на заседании Комитета ЖК по правопорядку, что начнет проверку Счетной палаты и исполнения республиканского бюджета. В этой связи пресс-служба Счетной палаты КР подчеркивает, что в соответствии со статьей 108 Конституции КР и статьей 72 Бюджетного кодекса КР, единственным государственным органом, осуществляющим аудит исполнения республиканского и местных бюджетов и представляющий заключения к отчету об исполнении республиканского бюджета, является - Счетная палата Кыргызской Республики.

"Счетная палата является независимым высшим органом внешнего государственного аудита Кыргызской Республики, образуемым в порядке, установленном Конституцией Кыргызской Республики, подотчетным Жогорку Кенешу КР и Президенту КР.

В своей деятельности Счетная палата руководствуется Конституцией КР, конституционным Законом КР "О Счетной палате Кыргызской Республики", другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также международными договорами, вступившими в силу в соответствии с законодательством КР и международно-правовыми принципами независимого аудита.

В рамках задач, определенных конституционным Законом КР "О Счетной палате Кыргызской Республики", Счетная палата обладает организационной, функциональной, финансовой независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно и в соответствии с международными стандартами аудита высших органов аудита", - говорится в сообщении СП КР..


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URL: https://www.vb.kg/433629
Теги:
Генеральная прокуратура, Счетная палата, Курманкул Зулушев
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