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ФУГИ объявил аукцион по продаже автомобилей Камчы Кольбаева

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- Бактыгуль Акжолова
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С 20 ноября Фонд по управлению государственным имуществом при Минэкономики КР объявил электронный аукцион по продаже автотранспортных средств, принадлежащих предположительно кримавторитету Камчы Кольбаеву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сведения по автотранспортным средствам:

BMW ALPINA XB7, выпущенный в 2021 году. Начальная цена – 18 миллионов сомов.

HYUNDAI GENESIS, выпущенный в 2019 году. Начальная цена – 2 миллиона 800 тысяч сомов.

КИА РИО X-LINE, выпущенный в 2019 году. Начальная цена – 1 миллион 150 тысяч сомов.

Mercedes-Benz S600, выпущенный в 2017 году. Начальная цена – 25 миллионов 500 тысяч сомов.

Mercedes-Benz G500, выпущенный в 2013 году. Начальная цена – 5 400 000 сомов.

TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2005 года выпуска. Начальная цена – 1 миллион 250 тысяч сомов.

Место проведения электронного аукциона по реализации автотранспортного средства - портал электронной торговой площади.


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URL: https://www.vb.kg/433631
Теги:
аукцион, Кыргызстан, автомобили, Камчы Кольбаев
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