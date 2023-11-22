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В РФ 20-летняя девушка забила до смерти своего ребенка

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В Мурманской области РФ 20-летняя девушка до смерти избила своего 11-месячного сына, передает СМИ.

Инцидент произошел 20 ноября около 4 утра, когда младенец начал плакать, разбудив мать. Раздраженная девушка поняла, что сыну нужно поменять подгузник после чего избила его. Она остановилась только когда мальчик замолчал и перестал дышать.

Врачи, приехавшие на вызов констатировали смерть младенца. Медики обнаружили гематомы на всем теле, больше всего пострадала голова.

На данный момент полиция проводит проверку. У 20-летней Полины и 19-летнего Василия есть еще трехлетний сын, его у пары изъяли.

Стало известно, что на родителей уже составляли протоколы за неисполнение родительских обязанностей.


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URL: https://www.vb.kg/433632
Теги:
Россия, убийство ребенка
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