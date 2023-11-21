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Кайып Шер: Я призываю граждан нашей страны поддержать Камчыбека Ташиева

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- Бактыгуль Акжолова
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Конфискованные у Кольбаева квартиры надо отдать журналистам. Об этом заявил герой апрельской революции Кайып Шер.

"Мне было очень приятно услышать, что автомобили, конфискованные государством у кримавторитета Камчы Кольбаева, выставлены на продажу. Теперь также и его бесчисленные дома будут возвращены государству, и я обращаюсь к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой выделить недвижимость под ипотеку и журналистам. Представители СМИ внесли большой вклад в свержение авторитарной и клановой власти в стране. Журналистов, которые проделали тяжелую работу, тоже должны быть поощрены.

Камчыбек Кыдыршаевич пять дней назад заявил, что у Кольбаева было 700 квартир в одном жилом комплексе, 70 - в другом, 60 - в третьем и 20-30 - в третьем". Если он выделит из них 200 квартир, то этого будет вполне достаточно для журналистов, которые 20 лет борются за развитие государства.

Что касается конфискованных машин Кольбаева, то глава ГКНБ ясно дал понять, что те, кто действовал против закона, обязательно будут наказаны. Я призываю граждан нашей страны поддержать Камчыбека Ташиева. Этот человек разоблачил чиновников и бизнесменов, имеющих связи с ОПГ, что создает опасность для него самого. Но благо наш президент взял на контроль обеспечение безопасности Ташиева", - заявил Кайып Шер.


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URL: https://www.vb.kg/433633
Теги:
апрельские события, Кыргызстан, конфискация имущества, Камчы Кольбаев, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, СМИ
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